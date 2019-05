Muere Daniel Wright, exparticipante de 'The Biggest Loser', a los 30 años

El estadounidense Daniel Wright, conocido por participar en la séptima y octava temporada del programa de la NBC 'The Biggest Loser', falleció el domingo 26 de mayo a los 30 años de edad. Wright sufría un cáncer, concretamente una leucemia linfoblástica aguda, que le diagnosticaron en 2017 y que finalmente acabó con su vida tras una larga lucha. Una batalla cuyos gastos médicos eran sufragados gracias a las donaciones que recibía a través de una página web y ante la que Wright se mostraba muy positivo y agradecido por el apoyo tras conocer el diagnóstico.

Daniel Wright en 'The Biggest Loser'

El joven había participado en el concurso de la NBC en el que los concursantes competían por ser la persona que más libras perdiera, donde llegó en 2009 con un peso que rondaba los 206 kilos. Fue allí donde logró perder unos 64 kilos en la primera edición en la que participó, mientras que en la segunda ocasión llegó a superar los 50 kilos. De hecho, fue en la octava temporada de 'The Biggest Loser' donde conoció a su mujer, Rebecca Meyer, quien apenas dos días antes de la muerte de Wright compartió las grandes dificultades a las que seguía enfrentándose su marido a causa de la dura enfermedad.

"Me siento muy desconsolada al enterarme de la noticia de Daniel Wright esta mañana. Ha luchado muy duro en su batalla contra el cáncer y más", escribió Courtney Crozier en Facebook, participante de 'The Biggest Loser' en su undécima temporada, confirmando la triste noticia. "Este hombre es una de las personas más amables que he conocido y ha marcado una clara diferencia en este mundo. Su fe nunca se ha desvanecido, incluso en los momentos más oscuros. ¡Me siento muy honrada de haberlo conocido!", prosiguió el texto de Crozier, como un pequeño homenaje a Wright, en el que pidió además que "rezaran por él y su preciosa, increíble y fuerte esposa Rebecca Wright".

Muestras de cariño

Wright y su familia se convirtieron en objeto de muestras de cariño en las redes sociales, especialmente de concursantes de 'The Biggest Loser'. Joe Mitchell, participante en la duodécima temporada, calificó a Wright de "héroe", una persona que "había inspirado a muchos", tras conocer su fallecimiento. "Él y su encantadora esposa le demostraron al mundo entero de qué trata el verdadero amor, la fe y el compromiso y lo echaremos de menos", añadió Mitchell. Por su parte, Danny Cahill, ganador de la octava temporada, también compartió su tristeza a través de Facebook. "Ayer el mundo perdió un poco de su luz", escribió Cahill, que recordó cómo él y Wright se habían conocido por primera vez en el concurso, en mayo de 2009, en una playa de Malibú.