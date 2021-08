El actor estadounidense Jay Pickett, conocido por sus papeles en 'General Hospital', 'Port Charles' y 'Days of Our Lives', falleció el 30 de julio de 2021 a los 60 años mientras se encontraba en el rodaje de una película llamada "Treasure Valley". Tal y como ha indicado Travis Mills, el director de dicha cinta, el artista se encontraba montando a caballo cuando ocurrió la tragedia.

Jay Pickett

"Jay Pickett, nuestro protagonista, guionista, productor y creador de esta película, falleció de repente mientras estábamos en una localización preparándonos para filmar una escena. No hay explicación oficial para la causa de su muerte, pero parece haber sido un ataque al corazón", escribía Mills, deshaciéndose después en halagos hacia el actor.

La trayectoria profesional de Jay Pickett en la pequeña pantalla destaca sobre todo gracias a las ficciones mencionadas anteriormente. En la primera de ellas, en 'General Hospital', el artista encarnaba a David Harper, un detective que era uno de los personajes recurrentes de la trama. No obstante, antes de su paso por el drama médico, Pickett también trabajó en 'China Beach', 'Mister Belvedere' y 'Days of Our Lives'.

Otro de sus papeles clave

El segundo papel más destacado de su carrera como actor de televisión fue en 'Port Charles', donde interpretaba a Frank Scanlon entre los años 1997 y 2003, sumando más de 700 episodios en la serie de televisión. Por otra parte, Pickett tuvo apariciones más breves en series como 'Dexter', 'Mujeres desesperadas', 'El mentalista', 'Rosewood' o 'NCIS: Los Ángeles'.