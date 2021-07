Muere Raffaella Carrà a los 78 años

*En elaboración...

Raffaella Carrà, la histórica y archiconocida cantante, actriz, bailarina y presentadora que conquistó el mundo con canciones como "Fiesta", "Hay que venir al sur" o "Caliente, caliente", ha fallecido el 5 de julio de 2021 a los 78 años de edad tras una larga temporada enferma. Así lo ha comunicado su actual pareja, Sergio Japino, que emitía un comunicado que conmocionaba al mundo.

Muere Raffaella Carrá a los 78 años

"Raffaella nos ha dejado. Se fue a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre". Estas eran las palabras con las que Japino se despedía de la que fuese su compañera durante años. Tanto él como la televisión pública italiana revelaron que Carrà se encontraba enferma desde hacía tiempo, con un mal que "había atacado su cuerpo". Sin embargo, la artista no quería que esta información viese la luz, ni que nadie supiese de su estado de salud.

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del mundo de las estrellas, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento", comunicó su pareja. "Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", continuaba. Japino confirmó que la consagrada artista falleció a las 16:20 del mismo lunes día 5.