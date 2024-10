Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, a los 31 años

Por Redacción |

Día negro para los fans de One Direction. Cerca de cumplirse una década desde la separación de Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, este miércoles 16 de octubre se ha dado a conocer la inesperada muerte de Payne, a sus 31 años de edad, tras precipitarse desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, Argentina, por causas por ahora desconocidas.

Según recoge el medio argentino Clarín, el cantante, compositor y guitarrista, donde la policía acudió en la tarde de este miércoles tras recibir una llamada en la que se alertaba del hecho de que

Habría sido al llegar con una ambulancia, cuando los agentes habrían localizado el cuerpo del cantante en el patio interior del hotel. "Liam James Payne, compositor y guitarrista, y exmiembro de la banda One Direction, ha muerto hoy tras caer del tercer piso de un hotel en Palermo", comunicaron oficialmente desde la Policía de la capital Argentina, mencionando así el nombre del barrio en el que se encontraba el complejo hotelero.

De 'The X Factor' a una fama mundial

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Payne debutó en televisión en 2008 al participar en el programa 'The X Factor' en su país. No obstante, fue eliminado en la ronda final por su corta edad y, dos años después, regresó en una segunda oportunidad que lo llevó a conocer al resto de miembros con los que, finalmente, formaría el grupo One Direction, apadrinados por el juez Simon Cowell.

A partir de 2010, la banda fue alcanzando una enorme fama mundial con éxitos como 'Night Changes', 'Story Of My Life' o 'What Makes You Beautiful', hasta que, en 2016, hicieron oficial su separación para continuar con sus carreras en solitario. Desde entonces, Payne había publicado temas propios como 'Strip That Down' y 'Bedroom Floor' aunque, por desgracia, sin llegar a alcanzar el enorme éxito de otros excompañeros del grupo.