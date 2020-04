Muere Logan Williams, el joven Barry Allen en 'The Flash', a los 16 años

Logan Williams, actor que ha trabajado en 'The Flash', entre otros proyectos televisivos, ha muerto a los 16 años por causas desconocidas. El fallecimiento del joven intérprete ha dejado a su familia y a todos aquellos que participaron en algún trabajo con él devastados dado lo repentino de su muerte. El terrible hecho tuvo lugar el jueves 2 de abril, según informa The Tri-City News.

Grant Gustin en una imagen junto a Logan Williams

Nacido en Vancouver, Williams comenzó su carrera interpretativa con tan solo 11 años, cuando formó parte de "El color de la lluvia", una película de Hallmark Channel, donde se puso en la piel de Jack. En este mismo canal realizó su último trabajo como Miles Montgomery en la serie 'Cuando habla el corazón'. No obstante, el trabajo por el que adquirió mayor reconocimiento fue 'The Flash'.

La serie del veloz superhéroe lo acogía entre los años 2014 y 2015 para convertirse en el pequeño Barry Allen, el personaje que en su versión adulta interpreta Grant Gustin. Dentro de The CW también realizó un personaje episódico en la undécima temporada de 'Sobrenatural'. Además, participó en 'Invisibles', que contó con Steven Spielberg como productor ejecutivo.

La despedida de los Barry Allen

Al conocer la triste noticia, Grant Gustin ha querido despedirse de Logan Williams a través de una imagen en la que salía con él y con su madre. "Estaba muy impresionado no solo por el talento de Logan, sino por su profesionalidad en el set", escribía el protagonista de 'The Flash'. "Mis pensamientos y oraciones están con él y con su familia durante el que estoy seguro que es un momento difícil para ello que no logro ni imaginarme".

John Wesley Shipp, quien interpreta al padre de Barry Allen y que fue el protagonista de 'The Flash' a principios de los 90, también ha compartido varias imágenes de Williams. "Estaba 100% comprometido en interpretar a Barry Allen y lo echamos de menos una vez que terminamos esa parte de la historia. "Mi amor y compasión para su familia y sus amigos en su dolor".