El Arrowverso conecta con el universo cinematográfico de DC con un cameo en "Crisis en Tierras Infinitas"

No todo ha sido drama en "Crisis en Tierras Infinitas". La cuarta parte del crossover, que se correspondía con el octavo episodio de la temporada final de 'Arrow', ha mostrado un momento histórico para el Arrowverso: el paso de uno de los protagonistas de la franquicia cinematográfica de DC por los escenarios televisivos de The CW. Esta escena ha servido para coger un poco de aire entre las tensiones constantes expuestas en el entramado de series heroicas, y para ello no había mejor invitado que Ezra Miller.

Ezra Miller y Grant Gustin en "Crisis en Tierras Infinitas"

El joven actor estadounidense da vida a Barry Allen en el universo cinematográfico de DC, en el que debutó en 2016 con sus apariciones en "Batman v Superman: El amanecer de la justicia" y "Escuadrón Suicida", para un año más tarde adentrarse más en profundidad en el papel del corredor con "Liga de la Justicia". Y antes de lanzarse con su película en solitario, que debería llegar a los cines en 2022 bajo la dirección de Andy Muschietti, el personaje de Miller ha cruzado su camino con el de Grant Gustin en una escena marcada por el humor y la incredulidad.

Tras mantener una inspiradora conversación con Oliver Queen, el The Flash de Gustin se encuentra con la versión alternativa de sí mismo encarnada por Miller, que, obviamente, le deja atónito. En cambio, el personaje cinematográfico no tarda en hacer gala de su sentido del humor al preguntarle a su contraparte televisivo "¿Eso es cosplay?" para tratar de justificar la similitud de sus vestimentas.

Origen fortuito

Cuando el personaje de Gustin le dice al recién llegado "Yo también soy The Flash", Miller queda genuinamente sorprendido, ya que acaba de aprender el mote con el que se le conocerá durante sus aventuras como superhéroe. Entonces, ambos se dan cuenta de que comparten el nombre de Barry Allen, culminando una secuencia para el recuerdo que abre la puerta a futuros cruces con la paralela división cinematográfica de DC.