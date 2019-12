Los creadores de 'Arrow' confiesan que el Arrowverso no estaba planificado desde el principio

Es innegable que el éxito que el 'Arrowverso' ha cosechado estos años en Estados Unidos ha sido gracias a los crossovers que se han ido realizando a lo largo de este tiempo en la cadena norteamericana The CW. Las series que engloba este universo son:'The Flash','Arrow','Batwoman','Supergirl','Black Lightning' y 'Legends of Tomorrow' y todas ellas se han acabado uniendo de una u otra forma a lo largo de las últimas temporadas televisivas. Cabe recordar que el primer crossover tuvo lugar en las series de 'Arrow' y 'The Flash' se produjo en 2014, donde presentaron por primera vez al personaje de Barry Allen, protagonizado por Grant Gustin. Este dio paso a muchos más hasta a día de hoy.

Crisis en Tierras Infinitas'

Pues bien, cinco años más tarde, The CW emitirá el mayor encuentro de superhéroes del 'Arrowverso' que llevará por título 'Crisis en Tierras Infinitas'. Basado en el cómic del dibujante George Pérez y el guionista Marv Wolfman, con esta historia se quiso celebrar los 50 años de historia de DC Comics y será ahora cuando de el esperado salto a la pequeña pantalla. En este caso, la unión de todas las series de superhéroes de la cadena seguirá el argumento de 'Elseworlds', el anterior crossover que se emitió de la franquicia y que tendrá ahora continuación en el nuevo.

Los creadores de 'Arrow', Greg Berlanti y Marc Guggenheim, no se esperaban el éxito que ha traído el 'Arrowverso'. Ellos mismos han declarado al medio Entertainment Weekly: "Mucha gente cree que es algo planificado, pero cada paso fue una sorpresa". El propio Guggenheim explica cómo cree que se hace un universo: "La mejor manera de hacerlo es crear una buena primera serie. Es la más difícil pero si tienes éxito, haces la segunda y ahí es cuando te preguntas, ¿estoy inventando algo nuevo o ya hay una pieza en el juego que puedo usar? Y empiezas a enlazar historias de los personajes".

¿Cuándo se estrena 'Crisis en Tierras Infinitas'?

El crossover se compone de 5 episodios. El primero se podrá ver el 8 de diciembre en la serie de 'Supergirl'. Al día siguiente continuará la historia en 'Batwoman' y el último episodio, antes del parón habitual que sufren las series en Estados Unidos por Navidad, será el 10 de diciembre en 'The Flash'. Un mes más tarde, el 14 de enero, se emitirán los dos últimos capítulos en 'Arrow' y 'Legends of Tomorrow'. Será entonces cuando se cierre la historia, ¿de forma definitiva? ¿Veremos a alguno de los personajes más destacados de algunas de las ficciones fallecer o todos lograrán sobrevivir a los enemigos que irán contra ellos en estos episodios?