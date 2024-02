Muere Richard Lewis, cómico y actor de 'Curb Your Enthusiasm', a los 76 años

Por Daniel Parra |

El cómico y actor Richard Lewis falleció el pasado martes 27 de febrero a causa de un infarto, tal y como ha confirmado Jeff Abraham, publicista, escritor e historiador de comedia: "Richard Lewis falleció pacíficamente en su casa de Los Ángeles anoche después de sufrir un ataque al corazón. Su esposa, Joyce Lapinsky, agradece a todos por todo el amor, amistad y apoyo, y pide privacidad en este momento", expresa la declaración recogida por TVLine.

Larry David junto a Richard Lewis en 'Curb Your Enthusiasm'

El propio Lewis, que ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años,. En todo caso, estoy tomando la medicación adecuada, así que estoy tranquilo". Su enfermedad no le impidió seguir trabajando en ' Curb Your Enthusiasm ',. Antes de hacer de sí mismo en la serie de HBO, que resultó ser uno de sus trabajos más reconocidos,

Sus actuaciones y su humor le permitieron realizar diversas apariciones en programas como 'Late Night With David Letterman' y 'The Tonight Show'. Su primer gran papel en una serie fue en 1989, con 'Anything But Love', donde trabajó como protagonista junto a Jamie Lee Curtis durante cuatro temporadas. Otros de sus papeles más destacados en su carrera fueron como Príncipe Juan en 'Robin Hood: Men in Tights', y como el rabino Richard Glass en '7 en el paraíso'. HBO ha publicado un comunicado dando el pésame a familiares, amigos y seguidores: "Su brillantez cómica, ingenio y talento fueron incomparables. Richard siempre será un miembro querido de las familias de HBO y 'Curb Your Enthusiasm'".

Larry David y Jamie Lee Curtis se despiden

Larry David, compañero de Richard Lewis en 'Curb Your Enthusiasm', ha mostrado su pesar por el fallecimiento de su amigo: "Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida él ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también la más dulce. Pero hoy me hizo llorar y eso nunca lo perdonaré". Otra de sus compañeras a lo largo de su carrera, Jamie Lee Curtis, ha recordado en su cuenta de Instagram algunos momentos junto al actor: "Él es también la razón por la que estoy sobria. Me ayudó. Le estaré eternamente agradecida".