Muere Chris Gauthier, actor de 'Smallville', 'Once Upon a Time' o 'Eureka', a los 48 años

Por Beatriz Prieto |

El pasado 23 de febrero, moría Chris Gauthier, actor de series como 'Smallville', 'Once Upon a Time' o 'Eureka', a los 48 años de edad, a causa de una breve enfermedad que no ha trascendido a la prensa. Una triste noticia que dio a conocer la agencia TriStar con la que trabajaba el británico, a través de un breve comunicado al que se sumó el de su propio agente.

Colin O'Donoghue y Chris Gauthier como el capitán Garfio y Smee en 'Once Upon A Time'

. Su pérdida no solo la sienten sus fans, sino también aquellos de nosotros que tuvimos la suerte de conocerlo personalmente", trasladaban desde la compañía, sobre el actor, que, con la que llevaba dos décadas casado.

"Un mundo sin ti es un lugar mucho más oscuro. Tanto es así que cuando tu esposa me contactó ayer con la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas. Me ha llevado hasta ahora acercarme mental y emocionalmente a escribir esto", escribió por su parte su agente, Chad Colvin, quien destacaba el hecho de que, aunque gran parte del público no conociera el nombre de Gauthier, su rostro y su voz resultaban muy familiares gracias a su extensa y prolífica carrera como actor secundario.

Una carrera en serie y cine

A lo largo de su carrera, Gauthier ha acumulado papeles en más de una veintena de películas, como "Watchmen", "Superagente Cody Banks" o "40 días y 40 noches". Entre sus últimos proyectos, de hecho, figuran las películas "Retreat to You" y "Ms. Christmas Comes to Town", lanzadas el pasado año. Asimismo, el intérprete también ha contado con papeles secundarios en varias series de televisión, como 'Sobrenatural', 'Psych', 'iZombie' o 'Una serie de catastróficas desdichas'.

Entre los más destacados, se encuentra el de Vincent en 'Eureka', que ostentó entre 2006 y 2012; y el de William Smee, el "escudero" de Capitán Garfio en 'Once Upon a Time'. El actor Colin O'Donoghue, de hecho, encargado de dar vida al conocido pirata, le dedicó unas breves palabras a través de su Instagram, junto a una imagen durante su grabación de la serie: "¡Descansa en paz, Chris! ¡Tengo el corazón roto! Mi amor y mis pensamientos están con Erin y los chicos. ¡Te echaremos de menos, hermano! ¡Eras el verdadero capitán!".