Muere Ron Cephas Jones, el abuelo de 'This Is Us', a los 66 años

Por Beatriz Prieto |

'This Is Us' y su equipo están de luto: el actor Ron Cephas Jones, conocido por dar vida al abuelo William Hill, uno de sus personajes más queridos, falleció este sábado 19 de agosto a los 66 años de edad, a causa de "un problema pulmonar de larga duración", tal y como ha trasladado su representante.

Ron Cephas Jones interpretando a Will en 'This Is Us'

"A lo largo de su carrera,", trasladaban a través de un comunicado, desde el entorno del actor, quien. Jones sufrió, de hecho, una enfermedad pulmonar obstructiva por la que estuvo ingresado a lo largo de dos meses en un hospital de Los Ángeles.

"Una de las personas más maravillosas que el mundo que haya conocido nunca, ya no está entre nosotros. Ron Cephas Jones ha muerto y el mundo es algo menos brillante", escribía Sterling K. Brown, compañero de 'This Is Us', a través de un mensaje en su cuenta de Instagram en el que manifestaba su cariño hacia el difunto. Lo mismo hacía la actriz Mandy Moore, quien calificaba su tiempo con el actor en la serie como "el mayor regalo": "Era pura magia como ser humano y artista... Atesoraré todos los momentos para siempre. A pesar de que no estuvo en el set tanto como todos deseábamos, era una parte tan intrínseca del tejido del espectáculo, que es como si siempre estuviera allí".

Una consolidada carrera

Jones comenzó muy pronto, en su niñez, a participar en distintos formatos teatrales, hasta que se hizo notar en Nuyorican Poets Café. Desde entonces, el intérprete fue nominado al Tony y ganó el premio Drama Desk. En el ámbito televisivo, uno de sus personajes más icónicos es el de William Hill, el abuelo de 'This Is Us', papel con el que ganó dos Emmy como mejor actor invitado. 'Truth Be Told' ha sido uno de sus últimos trabajos, después de haber formado parte de series como 'Ley y orden: Crimen organizado', 'Better Things', 'Luke Cage' o 'Mr. Robot', además de trabajar en distintas películas de televisión desde que debutó en los 90 ante las cámaras.