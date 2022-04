Muere el productor Tomás Summers, descubridor de Chiquito de la Calzada, a los 76 años

El referente televisivo Tomás Summers ha fallecido a los 76 años. El productor, guionista y director ha perdido la vida el sábado 23 de abril en su Sevilla natal a los 76 años de edad. Así lo ha confirmado la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, de la que Summers era miembro fundador.

Chiquito de la Calzada y Tomás Summers

El hermano del cineasta Manuel Summers y el presentador Guillermo Summers y tío del líder de Hombres G, David Summers, era conocido principalmente por haber dado con algunos de los talentos más populares de la televisión española. Entre los humoristas con los que estuvo asociado se encuentran Chiquito de la Calzada, Paz Padilla, Manu Sánchez o Santi Rodríguez.

En los años sesenta, Summers se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, para después estudiar Producción en la Escuela Oficial de Cinematografía. Aplicando esos conocimientos, empezó a colaborar con TVE con los programas 'Todo' y 'Fórmula todo'. Con el paso de los años también recaló en el cine, la publicidad y la prensa, aunque sobre todo ha destacado en el ámbito del entretenimiento televisivo con 'Saque bola', 'Original y copia' o, recientemente, el especial 'Sonríe es Navidad', de Telemadrid.

Amplio legado

La influencia de Summers se ha dejado notar en las reacciones de la gente de la industria que tan cercana se sentía a él. Por ejemplo, El Monaguillo le ha calificado de "gran persona" al despedirse de él: "Me tenía muchísimo cariño y yo a él admiración y cariño. Me llamó hace muy poco, tenía muchos proyectos. Es el padre de muchos de nuestros artistas". Por su parte, Santi Rodríguez, con quien trabajó de cerca, también se ha mostrado afligido: "me tenía muchísimo cariño y yo a él admiración y cariño. Me llamó hace muy poco, tenía muchos proyectos. Es el padre de muchos de nuestros artistas. Se ha ido Tomás Summers, un maestro, genio y amigo".