Por Pedro Xosé Martínez Gómez |

El actor estadounidense Treat Williams ha muerto a los 71 años en la jornada del lunes 12 de junio tras verse involucrado en un accidente de moto en la ciudad de Dorset, Vermont. Conocido principalmente por su aparición en 'Everwood' y "Hair", llevaba activo desde el 1975, habiendo trabajado en más de 100 títulos.

Treat Williams en "Venganza"

La policía estatal de Dorset dio un comunicado oficial el lunes por la noche confirmando la identidad del fallecido y los. La colisión ocurrió alrededor de las cinco de la tarde en la Carretera 30 en las afueras de Dorset.

Williams fue la única persona que resultó gravemente herida en el accidente. El actor fue trasladado inmediatamente en helicóptero a un hospital en Nueva York. El conductor del coche no fue herido de gravedad y no necesitó ser trasladado al hospital. Aunque la investigación todavía sigue en curso, no fue detenido por la policía, ya que había señalizado la maniobra.

"Estoy devastado. Era muy buen tío. Y tenía tanto talento", comentó el lunes a la revista People Barry McPherson, su agente desde hace 15 años. "Los cineastas lo amaban. Ha sido el corazón de Hollywood desde finales de los setenta", continúa McPherson. "Estaba muy orgulloso de su actuación de este año. Ha estado encantado con los trabajos que le he conseguido. Ha tenido una carrera balanceada".

Michelle Pfeiffer and Treat Williams en "En lo profundo del océano"

Casi 50 años de carrera

Treat Williams empezó su carrera como actor en 1975 interpretando a un oficial de policía en la película "Justicia Violenta". Poco después en 1976, su papel protagonista en la película musical "Hair", una comedia dramática sobre la vida de dos jóvenes hippies durante la era de Vietnam que adapta el famoso musical del mismo nombre, le consiguió una nominación a mejor actor revelación en la 37ª edición de los Globos de Oro. Otros títulos por los que recordaremos al actor son 'Everwood', serie de televisión dramática de cuatro temporadas protagonizada por Williams y emitida entre 2002 y 2006, o la más reciente 'Historias de Chesapeake', serie estrenada en Netflix en 2016 y finalizada en 2022.