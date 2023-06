Muere Mike Batayeh, actor de 'Breaking Bad', a los 52 años tras un paro cardíaco

Por David Pallarés |

El actor de 'Breaking Bad', Mike Batayeh, ha fallecido a consecuencia de un paro cardíaco. El suceso se produjo el pasado 1 de junio en su casa de Estados Unidos, ante la sorpresa de sus familiares que aseguran que no tenía antecedentes clínicos relacionados con problemas de corazón. El actor era conocido por interpretar al gerente de la lavandería de la famosa serie de AMC.

Mike Batayeh en 'Breaking Bad'

, informaba la familia. Aunque los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio, el funeral está previsto que se celebre el próximo 16 del mismo mes, tal y como informa TMZ.

El actor era conocido por interpretar a Dennis Markowski durante tres episodios de la serie entre 2011 y 2012. Markowski era el administrador de Lavandería Brillante, la tapadera del protagonista Walter White para ocultar el laboratorio donde se cocina el cristal azul. Tras ser detenido por la DEA e ingresado en prisión, el personaje de Batayeh era asesinado en la cárcel por un grupo de neonazis que recibían órdenes de White.

Una larga carrera

Batayeh trabajó mucho como actor secundario y teniendo pequeñas apariciones en series como 'CSI: Miami', 'Battle Creek', 'The Bernie Mac Show' o 'It's Always Sunny in Philadelphia'. Además de coprotagonizar películas como "American Dreamz" o "Detroit Unleaded". El actor también trabajó como comediante en países de Oriente Próximo como Egipto, Líbano o Jordania, así como en varios clubes destacados de Nueva York y Los Ángeles.