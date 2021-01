'Mujer' triplica su emisión en Antena 3 con nuevos capítulos de lunes a miércoles en la semana del 18 de enero

A día 18 de enero, Antena 3 va ganando el mes con una media del 13,4% frente al 12,7% de Telecinco, quien lleva liderando 28 meses consecutivos. Viendo esta victoria, la principal cadena de Atresmedia quiere poner toda la carne en el asador para que los números no cambien (a peor), aguantando fuerte y llevándose el primer mes de 2021.

'Mujer'

El grupo mediático tiene claro cuáles son sus armas fuertes y no ha dudado en seguir sacándole partido. Si las series turcas ya le han demostrado los grandes resultados que le otorgan, ahora Antena 3 apuesta por triplicar la emisión de 'Mujer (Kadin)', ocupando el prime time de la cadena del lunes, del martes y del miércoles, al menos en la semana del 18 de enero.

Si ya se emitía los lunes y martes, ahora se suma el miércoles para vivir el primer duelo turco, pues se enfrentará al final del partido de la Copa del Rey y 'Love is in the air' en Telecinco y 'La caza: Tramuntana' en Televisión Española. La semana anterior emitió el miércoles "Tres bodas de más" liderando con 1.581.000 espectadores y un 14,4% de cuota, grandes datos para la cadena, pero que confía superar con 'Mujer'

Cuatro noches de ficción turca

Con este nuevo cambio en la programación, Antena 3 emitirá ficción turca cuatro días a la semana. Empezaría de lunes a miércoles con episodios de estreno de 'Mujer' y acabaría los domingos con una nueva entrega de 'Mi hija'. Entre medias, los jueves apuesta por el cine, mientras que los viernes y los sábados se los dedica al entretenimiento con 'El desafío' y 'El juego de los anillos'.