'Mujer (Kadin)': Los 10 momentos más impactantes de la primera temporada

En el verano de 2020, Antena 3 incorporó como novedad a su prime time la serie turca 'Mujer (Kadin)', protagonizada por Özge Özpirinçci en el papel de Bahar. Una serie que llegaba a España apenas unos meses después de que concluyera la emisión de su tercera y última temporada en Turquía y que sorprendía al ir cosechando una buena cantidad de seguidores entre la audiencia española en cada una de sus emisiones en prime time.

Varios meses después de su debut en la principal cadena de Atresmedia, la ficción turca concluyó su primera temporada tras sumar treinta y dos episodios, divididos por la mitad para emitirse a lo largo de una hora. Un recorrido lleno de emociones en el que la producción ha cosechado importantes cifras de audiencia, colocándose en los primeros puestos entre lo más visto del día, lo que propició que, a finales de diciembre, Antena 3 incorporara la serie turca 'Mi hija' a su prime time. Después del éxito que 'Mujer' sigue cosechando tras medio año en emisión, sobre todo después de emitir el reencuentro más esperado por sus fans, en FormulaTV recopilamos algunos de los momentos más destacados que dejó tras de sí la primera temporada.

1 Hatice y Sirin, al borde de la muerte

Hatice intenta quitarse la vida al dar por muerta a Sirin en 'Mujer'

Con Nisan (Kübra Süzgün) y Doruk (Ali Semi Sefil) enfermos, Bahar no tuvo más remedio que acudir a Enver (Serif Erol), con el fin de que pudiera cuidar de los pequeños en casa mientras ella trabajaba. En su intento por reconciliar a su hijastra con Hatice (Bennu Yildirimlar), el anciano convenció a su mujer para que fuera a ayudarle con la comida para los pequeños, ignorante de las retorcidas amenazas que Sirin (Seray Kaya) había lanzado a su madre para evitar que se acercase a Bahar y su familia. Por esa razón, lo que parecía un momento de acercamiento entre Hatice y sus nietos, se fue al traste cuando Nisan, inocente, contestó el teléfono de su abuela al leer "Hija" en el contacto y pensar que se trataba de su madre, cuando en realidad se trataba de su tía.

La respuesta de la pequeña le reveló a Sirin que su madre se encontraba en casa de su hermanastra. Mientras, el presentimiento de que algo malo podía suceder, empujó a Hatice a salir inmediatamente al encuentro de su hija menor, después de gritar a su nieta por contestar a su teléfono sin permiso. Por desgracia, la madre de Bahar no se equivocaba: Sirin, al descubrir que su madre se encontraba en casa de su hermanastra, montó en cólera y destrozó todo tipo de objetos en su casa, provocando que se cortara las plantas de los pies con los cristales.

El ataque de furia de la hermanastra de Bahar no se quedó ahí, sino que también acabó realizándose cortes en las muñecas antes de que su madre pudiera llegar para detenerla. Cuando Hatice llegó por fin y la encontró tirada en el suelo, la mujer se temió lo peor y, en un acto desesperado, se clavó un cuchillo en un intento de suicidio que casi acabó con su vida. Un momento cargado de tensión y tristeza que obligó a Enver a rechazar a Bahar y a sus hijos para evitar mayores desgracias, y en el que la actriz Seray Kaya demostró unas increíbles dotes interpretativas con su ataque de rabia, al igual que Bennu Yildirimlar, encargada de dar vida a Hatice.

2 Bahar planta cara a Hikmet

Bahar defiende a Ceyda frente a Hikmet en 'Mujer'

Tras leer los mensajes en el móvil de Sarp (Caner Cindoruk) que había estado en manos de Sirin desde su muerte sin que ella lo supiera, Bahar descubría que su difunto marido le había sido supuestamente infiel, algo que desencadenaba un ataque de ira por parte de la protagonista. Sumida en el desánimo, Bahar ignoró a sus queridos y asustados hijos y suplicó el apoyo de Ceyda (Gökçe Eyüboglu), quien de forma inesperada accedió a su petición y pasó la noche junto a su vecina. Sin embargo, lejos de recuperar su habitual jovialidad y dulzura, la madre de Nisan y Doruk pasó el día siguiente deprimida, con la compañía de su amiga Yeliz (Ayça Erturan), e incluso trató de ponerse en contacto con la amante de Sarp. A medida que pasaban las horas sin respuesta, la ira de Bahar fue creciendo hasta que, ya por la noche, volvió a oír los gritos de dolor de Ceyda mientras Hikmet (Melih Çardak) la maltrataba una vez más, en esta ocasión, en el rellano.

Mientras que la protagonista se había mantenido callada y resignada en otros episodios similares, o había intervenido para interrumpir las palizas con alguna que otra treta, en esa ocasión Bahar no se quedó protegida tras la puerta de su casa, sino que plantó cara al proxeneta de su vecina, con el fin de que dejara de pegarla. A pesar de recibir las habituales amenazas de Hikmet, la protagonista contaba con un as en la manga: el número de teléfono de Umran (Canan Karanlik), la mujer del mafioso, a quien la propia Bahar había tenido que convencer de que su marido no le estaba poniendo los cuernos cuando había aparecido buscando a la supuesta amante de este.

"Si vuelve a pegar a esta mujer, le prometo que no dudaré en llamar a su mujer para contarle que le está siendo infiel", aseguró una furiosa Bahar, quien prometió que, cualquier mínimo daño que Ceyda sufriera, sería motivo para cumplir su amenaza. "¡Aléjate de este hombre, Ceyda, antes de que te mate!", concluyó la protagonista, antes de encerrarse en su casa, tras lanzar un duro mensaje en el que el personaje interpretado por la actriz Özge Özpirinçci dejaba claro la importancia de no soportar el maltrato de nadie, y menos el de tu pareja. Unas palabras que comenzaron a tener más calado en su vecina, con quien Bahar comenzaba a establecer una relación cada vez más cercana y amistosa, al contrario que cuando se conocieron.

3 Enver descubre los secretos de Sirin

Enver se enfrenta a su hija Sirin en 'Mujer'

La costumbre de Sirin por compartir todas y cada una de sus vivencias con su diario, incluidas sus múltiples mentiras y su tóxica e imaginativa relación con Sarp, le acabó pasando factura cuando, por casualidad, su padre se topó con la libreta y leyó su contenido. Al descubrir así todas las mentiras de su hija, Enver no dudó en enfrentarse a solas con Sirin, con el fin de evitar las continuas intervenciones de una cegada Hatice, siempre en favor de su hija menor. Una conversación que se daba después de que Enver pegara una bofetada a la joven por primera vez en su vida, lo que evidenciaba el enorme giro que se había producido en la relación entre ambos.

"¿Crees que Sarp tendría mucho frío antes de ahogarse en el mar?", planteó Enver al comienzo de la conversación, con una gélida calma, dejando atónita a su hija al cogerla por sorpresa y hablar de la supuesta muerte del marido de Bahar, sin tapujos. Un momento que seguro muchos seguidores de la serie deseaban presenciar, puesto que por fin alguien había destapado las crueles mentiras de Sirin sobre Sarp y la relación que habían mantenido, romántica a ojos de Sirin, cordial a ojos de él, mientras seguía casado con Bahar.

"Si no supiera que eso mataría a tu madre, te denunciaría a la policía y te echaría a patadas", reconocía un sereno y dolido Enver, después de señalar el hecho de que su propia hija era la responsable de la muerte de Sarp. "A quien odio es a mí mismo, por haber dejado que tu madre te sobreprotegiera", añadió el padre, a quien las lágrimas de Sirin no lograron engañar a pesar de su, como siempre, convincente interpretación para salirse con la suya. "Solo sientes que te haya descubierto", señaló Enver, impasible a pesar de las súplicas y mentiras desesperadas de su hija, tras perder la venda que le había impedido ver todo lo que Sirin ocultaba.

4 Se descubre que Sarp está vivo

Sarp reaparece con vida junto a su nueva esposa en 'Mujer'

Justo cuando Bahar y sus hijos se trasladan a casa de Hatice y Enver, tanto Nisan como Doruk tienen un sueño en su primera noche que pasan en ella, en el que ven a su padre con vida. Algo que, según contó su madre antes de dormir, podía cumplirse: según una creencia popular, aquellos sueños que uno tenía en su primera noche viviendo en una casa, se acababan haciendo realidad. Fue así como la serie lanzó una importante pista de cara a los espectadores, que adelantaba lo que estaba por descubrirse: que en realidad el marido de Bahar seguía con vida. La confirmación de lo que en principio podía tomarse como una mera fantasía de los niños, se dio justo después de que Bahar viviera un desagradable encuentro con su antigua suegra, ahora una mujer rica, pero igual de altiva y desagradable que en el pasado.

Tras verse cara a cara con su antigua suegra, la protagonista decidió ir a preguntar por ella a su lugar de trabajo, donde confirmó lo que hasta entonces había sido una sospecha para ella: que su marido estaba vivo y se estaba ocupando de su madre. No obstante, la noticia, lejos de dar tan solo alegría, generaba más dudas entre la audiencia, sobre todo después de haber visto todos los momentos que Sarp y Bahar habían vivido juntos desde que se conocieron: ¿por qué el marido de la protagonistas no había acudido a buscar a su familia tras su supuesta muerte? ¿Y por qué la mujer que lo acompañaba lo llamaba con el nombre de Alp?

En el caso de la segunda cuestión, los fans de la producción turca tuvieron que esperar a la segunda temporada (que en España, por suerte, se emitió sin esperas tras la primera), mientras que la respuesta a la primera tardó apenas unos episodios en llegar: Sarp visitaba las tumbas de su mujer y sus dos hijos, a los que daba por muertos por culpa de Sirin. Y es que, cuando envió a un hombre para que entregase dinero a su familia mientras se veía obligado a ocultarse, la hermanastra de la protagonista le contó que Bahar, Doruk y Nisan habrían muerto en un incendio, alejando así a Sarp definitivamente de su familia y creando un potente punto de interés para el espectador: el hecho de que, en algún momento, el marido de la protagonista descubriría la verdad y ambos se acabarían reencontrando.

5 Ceyda se queda sin ver a su hijo

Ceyda llora la ausencia de su hijo en 'Mujer'

En medio de los problemas y retos a los que se enfrentaba Bahar mientras seguía luchando por sacar adelante a sus hijos, la serie mostró el lado más humano de Ceyda cuando, de forma repentina, la en un principio arisca vecina recibía una buenísima noticia: podría pasar un mes cuidando a su hijo Arda (Kerem Yozgatli), en su casa, mientras su madre se recuperaba de una enfermedad. Un niño con el que Ceyda no había tenido contacto desde que era un bebé, lo que no restaba que lo amara con locura, además de que se encargaba de enviar dinero para cuidarlo cada mes.

La noticia provocó que Ceyda mostrara un entusiasmo y una ilusión hasta entonces nunca vistos, hasta el punto de que se volcó en crear un buen hogar para su pequeño, para lo que no dudó en endeudarse con el dueño del local en el que trabajaba. De esa forma, la mujer consiguió el dinero necesario para preparar una buena habitación para su hijo, en la que incluía todo tipo de muebles, juguetes y demás decoración. Los sentimientos de Ceyda era tal que, de hecho, acabó contagiando especialmente al pequeño Doruk, quien se mostró tan eufórico como su vecina ante la idea de poder conocer a Arda. Sin embargo, toda la ilusión de Ceyda acabó por desmoronarse cuando su madre, lejos de entregarle al pequeño, decidió que se quedaría al cuidado de otra de sus hijas.

La desconocida mujer se aseguraba así de seguir manteniendo a Arda lejos de su madre, al no considerarla una mujer "de bien" por los distintos trabajos que había ejercido, como prostituta o cantante en bares de alterne, especialmente cuando el niño requería de mucha atención a causa de su autismo. Con su ilusión completamente destruida, Ceyda acabó derrumbándose como nunca antes, mostrando un lado cariñoso y más humano que la acercó más a sus vecinos, y que se hizo todavía más patente cuando Hikmet decidió "convencer" a la madre de Ceyda para que le entregara al pequeño, a quien condujo junto a la mujer. A pesar del emotivo encuentro, la vecina de Bahar acabó tomando una dura decisión: devolver a Arda con su abuela, con el fin de que siguiera en su entorno y con la gente con la que siempre había convivido.

6 Sirin pega una paliza a Bahar

Bahar y Sirin, cara a cara en 'Mujer'

Tras enterarse de que Sirin mantenía una supuesta relación con Sarp a sus espaldas, Bahar estallaba contra todos sus seres queridos que, por su delicado estado de salud, decidieron ocultárselo para no aumentar sus preocupaciones. Dominada entonces por la rabia, la protagonista no dudaba en acudir a casa de su madre, con el fin de hacer que Sirin pagase por lo que hizo. Sin embargo, prevenida por Enver, Hatice enviaba a su hija menor a casa de la doctora Jale (Ece Özdikici), lo que no evitó que ambas hermanas se reencontraran después de que el pequeño Bora (Demir Beyitoglu) le contara a Doruk que Sirin dormía en su casa.

El tenso reencuentro comenzó con una Bahar desatada y más que dispuesta a pegar a su hermana menor, actitud muy distinta a la que la protagonista había demostrado en la mayor parte de la primera temporada. No obstante, tras semanas repletas de dolor a causa del tratamiento de su extraña enfermedad, Bahar acaba debilitándose en pleno enfrentamiento y quedaba a merced de Sirin, quien no desaprovechaba la ocasión para desatar toda su ira sobre la protagonista, a la que no dudó en patear sin piedad mientras yacía en el suelo. La rabia desmedida, desatada por el hecho de que Bahar le dijera que Sarp nunca la había querido, hizo que Sirin no se detuviera hasta que fue pillada por unos viandantes que no dudaron en intervenir.

Lejos de quedarse en una mera anécdota, el encontronazo entre ambas hermanas acabó desatando que Ceyda, acompañada por Yeliz, acudieran a casa de Sirin para hacerle pagar por los golpes que le había propinado a Bahar a pesar de su enfermedad. La suerte, no obstante, no acompañó a las dos amigas, que acabaron detenidas en comisaría, lo que provocó que el marido de Yeliz decidiera divorciarse y abandonarla a su suerte, obligando a la mujer a trasladarse a casa de Ceyda, con la que aún no mantenía precisamente una cordial relación, algo que fue cambiando con la convivencia y el cariño que ambas demostraban sentir hacia Bahar.

7 Sarp y Sirin se reencuentran

Sarp descarga su rabia contra Sirin en 'Mujer'

Presa de la melancolía en su regreso a Turquía tras varios años viviendo en Estados Unidos con su nueva mujer, Piril (Ahu Yagtu), un triste Sarp decidía pasar por casa de sus exsuegros y, al no ver el cartel de sastre de Enver en la ventana, decidió acudir a una tienda cercana para preguntar por los padres de Bahar. El marido de la protagonista no solo descubrió que la familia de su supuestamente fallecida mujer seguía viviendo allí, sino que, además, Sarp tuvo la mala fortuna de toparse con Sirin, la culpable de que acabara separado de Bahar y sus dos hijos. Un potente momento que dejó tras de sí una absoluta sorpresa reflejada en el rostro de la hermana menor de Bahar, dado que se topaba con un hombre al que daba por muerto desde hacía años.

A pesar del shock inicial, Sirin acaba recuperándose con prontitud, para salir disparada tras un tenso Sarp, con quien se metió en su coche, sin dudarlo. Lejos de echarla del vehículo por haber sido la responsable de su "muerte", el marido de Bahar sorprendía a los espectadores al arrancar el coche para llevarse a Sirin, nada más y nada menos, que al cementerio en el que visitaba las tumbas de Bahar, Nissan y Doruk. Un destino nada halagüeño a ojos de la joven, a quien Sarp no dudó en confesar el profundo odio que sentía hacia ella, algo que supuso un duro golpe para la hermanastra de la protagonista. La siniestra jugada por parte de Sarp perseguía así que su excuñada desvelara con exactitud todos los detalles sobre lo que les había sucedido a Bahar, Doruk y Nisan cuatro años atrás, cuando desapareció.

Lejos de conseguir las respuestas que buscaba, Sirin acabó huyendo de él, muy alterada, hasta que el punto de que, a su llegada a casa, llamó a su hermana para contarle que Sarp seguía con vida. Sin embargo, el enfado de Bahar tras descubrir que su marido y su hermana mantenían supuestamente una relación sentimental a sus espaldas aún era patente, por lo que la protagonista no quiso ni hablar con ella. Por si fuera poco, el reencuentro de Sarp y Sirin desató que el suegro del primero, Suat (Gazanfer Ündüz), enviara a sus matones contra la joven, con el fin de meterle miedo y asegurarse de que la hermana de Bahar guardara silencio sobre el hecho de haber estado con su excuñado.

8 Enver se reúne con Sarp

Enver sufre un infarto tras reencontrarse con Sarp en 'Mujer'

El reencuentro de Sarp y Sirin tuvo una gran consecuencia fuera de los protagonistas de dicha reunión: cuando Enver fue a recoger el antiguo teléfono del supuesto difunto, en el que Bahar y los niños guardaban las pocas fotos que tenían de Sarp, el encargado de la tienda le desveló que el marido de la protagonista había estado recientemente en el local preguntando por él e, incluso, había estado con Sirin. Un chocante descubrimiento para el anciano, que acudía a enfrentarse a su hija al pensar que le había ocultado que Sarp continuaba con vida.

A pesar de las súplicas de Sirin a su padre para que guardara silencio, con el fin de evitar las represalias que pudiera tomar el suegro de Sarp (aunque en el fondo ella deseaba seguir manteniendo a su excuñado lejos de Bahar), Enver se empeñó en reunirse con el padre de Doruk y Nisan para conocer de primera mano por qué había abandonado cruelmente a su familia. Su amenaza de denunciar a Sarp a la policía acabó convenciendo a Sirin de concertar una cita con Sarp, quien también aceptó reunirse con Enver.

Durante el encuentro, el anciano no dudó en cantarle las cuarenta a un arrepentido y dolido Sarp, puesto que no se había creído las supuestas mentiras que Sirin le había contado: en su mente, aquel hombre había abandonado a su familia para crear una nueva junto a una mujer adinerada. La reunión, sin embargo, se vio interrumpida cuando los hombres de Suat los encontraron, obligando a la pareja a salir corriendo, lo que provocó que Enver, ante la tensión acumulada, acabara sufriendo un ataque al corazón que lo condujo al hospital, al borde de la muerte, para angustia de su mujer, con quien apenas mantenía relación ese momento a causa de las mentiras de Sirin, de sus dos hijas y de sus nietos.

9 Julide se ahoga en la piscina

Piril, en shock tras encontrar muerta a Julide en 'Mujer'

La recta final de la primera temporada dejó tras de sí tres potentes momentos, dos de ellos, con una relación directa con la muerte. El primero, fue la repentina muerte de Julide (Sebnem Köstem), madre de Sarp, cuyo cadáver apareció flotando en la piscina de la casa de su hijo. Un hallazgo con el que se topó Piril, y que se dio después de Julide escuchara a escondidas una conversación entre Sarp y su nuera. "Cuando era niño, la quería mucho. O pensaba que debía quererla", confesaba un abatido Sarp, al recordar que había tenido que cuidarse solo, dado que a su madre solo le importaban las drogas y el dinero.

Además, Sarp reconocía haber cometido un error al acoger a su madre en su casa e incluso reconocía que "ahora casi no soporto su presencia, la odio". Unas duras palabras que llegaron a oídos de Julide quien, de nuevo, se sumió en una espiral de autodestrucción a base de alcohol que provocó su muerte al caer borracha a la piscina y, en consecuencia, se ahogó. El suceso, totalmente inesperado, fue la ocasión perfecta para demostrar los pocos escrúpulos que Suat tenía cuando, lejos de comunicar la fatídica noticia a su yerno, ya en la segunda temporada, ordenó enterrar el cadáver de Julide en la tumba vacía de Bahar, para ocultarla.

El segundo suceso relacionado con la muerte fue el intento de asesinato de Enver. El padrastro de Bahar continuaba ingresado en el hospital tras sufrir el infarto durante su encuentro con Sarp, ocasión que un subordinado de Suat aprovechó para intentar acabar con su vida mientras se encontraba indefenso en la cama. Todo un cliffhanger de cara a la segunda temporada, en la que se descubrió que Enver tuvo suerte y, con la llegada del personal del hospital, se libró de una muerte segura. No obstante, el episodio le demostró que, lejos de ser una mentira de Sirin, Sarp estaba relacionado con gente peligrosa que parecía dispuesta a todo con tal de conseguir lo que deseara.

10 Doruk se encuentra con su padre

Doruk se topa con su padre por primera vez en 'Mujer'

El tercer suceso que puso el broche de oro a la primera temporada, de cara a su sucesora, fue el encuentro de Doruk con su padre, Sarp. Este se dio cuando, en una de las múltiples visitas de Bahar y sus hijos al hospital para ver a Enver, Doruk optó por acompañar a Arif (Feyyaz Duman) a aparcar el coche, mientras su madre y su hermana entraban al hospital. Mientras Arif recogía las cosas que tenían en el coche, el pequeño se dedicó a observar a su alrededor, en un momento en el que, justamente, Sarp llegaba para aparcar su coche junto al de Arif y acudir a visitar a Enver.

Gracias a la fotografía de su padre que tan presente había estado en la vida del pequeño, Doruk no tardó en reconocer a su progenitor. "¿Papá?", soltaba el chiquillo, incrédulo, llamando así la atención de un desconcertado Sarp quien, obviamente, desconocía la posibilidad de que se tratara de su verdadero hijo, dado que aún no había descubierto que tanto él como Bahar y Nisan continuaban con vida. La serie asentaba así cuál sería el eje de la segunda temporada, con un cliffhanger breve pero con fuerza, en el que unos segundos bastaban para adelantar que el ansiado reencuentro de Sarp con su antigua familia estaba cada vez más próximo.