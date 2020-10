Multan a Torbe por grabar una película porno con una orgía de 50 personas en Madrid

Los planes de Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe, con la grabación de su nueva película porno no han salido como se esperaba. Para conseguir gente que apareciera en la escena de una orgía de 50 personas, difundieron un folleto publicitario en el que se daban todos los detalles y en el que incitaba a acudir a esta "orgía / bukake".

El título del anuncio era "¡Delito contra la salud pública!" y ahí se daban todos los detalles, como la fecha (14 de octubre), hora (19:30) y la dirección, que es donde tiene sus estudios de grabación llamados Puta Locura, cerca del metro Suanzes en Madrid. Los agentes de los Grupos de Atención al Ciudadano detectó el folleto y la Policía Nacional se presenció en el local para desalojarlo, según informa Efe.

Cuando llegaron, se encontraron con gente en la calle, muchos sin mascarilla, y mientras algunos abandonaron la zona al ver el peligro, otros se quedaron por no perder su turno. Hasta la madrileña calle de San Romualdo se desplazaron los policías que sancionaron a los responsables de la producción, entre ellos Torbe, quien ya fue detenido en 2016 y estuvo en prisión por pornografía. No disponían de permisos para este rodaje y, por supuesto, no se respetaban las medidas sanitarias, por lo que la multa fue por cometer un delito contra la salud pública.

Las condiciones que pedía Torbe para los participantes

Aunque en el folleto no se daba tanta información, en la web de la productora ponían los requisitos para aquellos que quisieran participar. Necesitaban a 50 hombres para eyacular a una mujer mientras lo grababan las cámaras. Todos debían acudir con un certificado de no tener enfermedades de transmisión sexual y se solicitaba que llevaran 7 días sin sexo, pues aunque nadie cobraba, quien tuviese una mayor eyaculación sí que cobraría una cantidad de dinero.