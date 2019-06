'My Little Pony' presenta una pareja de lesbianas por primera vez

Aunque 'My Little Pony: La magia de la amistad' podría haber parecido en un primer momento un mero intento de Hasbro por vender su franquicia juguetera, lo cierto es que la serie ha conseguido cautivar a ya más de una generación de niños, y no tan niños, en sus hasta ahora 9 temporadas. Una legión de seguidores en su mayoría aún jóvenes que ahora tienen entre sus referencias a la primera representación LGTBI+.

Scootaloo recibe a sus tías Holiday y Lofty en 'My Little Pony'

Se trata de los personajes de tía Holiday y tía Lofty, una pareja de lesbianas que han aparecido por primera vez en televisión en el episodio "The Last Crusade". En él, se revela que los padres de Scootaloo, una de las ponis en edad escolar que forma parte de las Cruzadas de la Marca de la Belleza, se encontraban trabajando alrededor del mundo. En su regreso, tratan de llevarse con ella a la propia Scootaloo, pero la poni mágica prefiere quedarse con sus amigas en Ponyville, cosa que le es permitida porque, precisamente, queda al cuidado de Holiday y Lofty.

Gracias a este giro final, la primera pareja lésbica de la serie podría permanecer en ella como secundaria habitual de la misma. Esto supone un nivel de exposición y normalización mayor de su relación desde que ambas se presentaron en "Ponyville Mysteries: Riddle of the Rusty Horseshoe", uno de los libros que amplían el reino de Equestria en el que se ambienta la serie.

Cruzados de la diversidad

Michael Vogel, el showrunner junto a Nicole Dubuc de la serie, ha contado ante BuzzFeed cómo se gestó la introducción de ambos personajes: "Nicole y yo pensamos que era una gran oportunidad de presentar de forma orgánica una pareja LGTB en la serie, y le preguntamos a Hasbro y ellos lo aprobaron". Para el guionista de la serie animada, como miembro de la comunidad LGTBI+, le parece que esta nueva inclusión no cambia en gran cosa la ficción que dirige: "La serie siempre ha ido sobre la amistad y aceptar a gente (o ponis) que son diferentes a ti".