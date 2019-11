Nagore Robles se emociona al confirmarse que presentará 'MyHyV' y se lo dedica "a una persona de Barcelona"

Mediaset España ha hecho oficial este viernes la elección de Nagore Robles como sustituta de Toñi Moreno en 'Mujeres y hombres y viceversa' durante su baja de maternidad. La presentadora ha sido la encargada de anunciarlo durante el programa de Cuatro para sorpresa de la seleccionada, que ha roto a llorar de la emoción.

Toñi ha comenzado recordando los primeros pasos de Nagore en televisión como concursante de ' GH 11 ', donde fue. Poco después se redimió y ganó ' Acorralados ', tras hacer sus primeros pinitos como colaboradora de televisión y ganarse el cariño del público gracias a su espontaneidad y humor ácido. Desde 2013 es uno de los rostros habituales de 'MyHyV' ypara presentar un programa.

Nagore Robles se sienta en las escaleras de 'MyHyV' por primera vez como presentadora

Nagore se ha situado en el centro del plató nada más conocer la noticia y, una vez recompuesta, se ha sentado en las escaleras del público. "Mi primer deseo va a ser estar en las escaleras porque me hace ilusión", ha anunciado. Visiblemente nerviosa, ha tenido unas palabras de cariño para Toñi: "Quiero darte las gracias porque sé que has tenido mucha culpa de esto". "Sé que siempre fui tu preferida", ha desvelado, deshaciéndose en halagos hacia "el programa al que más cariño tengo, donde más he aprendido y donde más feliz he sido".

Sus palabras han sido devueltas por la andaluza, que ha confesado todo lo que aprendió de Nagore cuando recibió el difícil encargo de suceder a Emma García: "Yo he aprendido de este formato gracias a ti y a lo generosa que eres". En este emotivo momento también ha habido espacio para el humor, y Toñi le ha pedido "piedad de una pobre mujer embarazada", amenazándola con un "¡como subas la audiencia te arranco la cabeza!" entre risas.

Nagore se estrena el lunes 18

Los planes de 'MyHyV' ahora es realizar una transición paulatina entre presentadoras, que irán intercambiándose los papeles hasta que Toñi se tome la baja de maternidad. "Lo vamos a ir haciendo con naturalidad porque este programa lo hacemos entre todos", ha comentado la presentadora, adelantando que el lunes 18 y martes 19 de noviembre será ya Nagore Robles quien tome las riendas de los tronistas.

Para terminar, Nagore ha querido "dar las gracias a mi familia, que sé que cuando dije en un principio 'voy a entrar en 'GH'' dijeron 'está zumbadísima'". La vasca ha dedicado esta oportunidad a su mejor amiga, Piedad, "por todos los consejos que me has dado", así como a "otra persona, que está en Barcelona". "También me acuerdo mucho de ella", ha dicho antes de lanzarle un beso a través de la cámara. "¡Os vais a cagar! Cuando sea presentadora vais a flipar", ha concluido con su característico sentido del humor.