Por Joan Centelles Martínez |

Desde que saliera de la academia de 'Operación Triunfo', la vida de Naiara ha dado un giro de ciento ochenta grados. La ganadora del talent musical ha concedido una entrevista a Marina Rivers en el podcast '¿Te la sabes?', donde ha hablado de cómo está gestionando la fama tras salir de la academia más famosa de la televisión.

Naiara y Marina Rivers en el podcast '¿Te la sabes?'

La influencer le preguntó a Naiara cómo fue "la vuelta a la realidad" tras salir del concurso: ", no sabía lo que estaba pasando afuera, todo el apoyo que tengo, o sea yo no era consciente de eso". Sobre su fandom admitió: "Ahora me estoy dando cuenta de que".

La ganadora de 'OT 2023' habló también de cómo está llevando el hate en redes sociales. "De repente salir y que haya mogollón de gente queriéndote, pero también odiándote" le decía Rivers. "Mira, yo me quedo siempre con lo bueno. Hay cosas que me pueden doler, pero eso me da un poco igual, me hace gracia", contestó la cantante. "Ahora parece que todo el mundo puede opinar de ti, dónde vas, dónde no vas. Que hablen a mí me da igual. Mientras hablan yo estoy trabajando", zanjó Naiara.

Durante la entrevista, Rivers le comentó que, viendo el programa, tenía la sensación de que la propia cantante tenía claro que iba a ganar: "Cuando te veía decía 'esta chavala sabe que va a ganar, o sea, se la pela'". "Pues tía, no", le contestaba Naiara. "Se reflejaba una seguridad con esa voz que tienes", le volvía a decir la presentadora. "Llevo mucho tiempo arriba de un escenario, sé lo que es el contacto con el público, gestionarse con los nervios, lo he llevado bastante bien", le respondía la cantante.

Durante la entrevista Naiara comentó estar encantada con su "imperio de chonijas". Y es que si hay algo que hizo la de Zaragoza durante su paso por la academia fue reivindicar el orgullo de ser choni. "No se quién dijo: 'la vida está yendo super bien porque las chonis están triunfando'", recordaba Rivers, a lo que la cantante afirmaba entre risas.

Sin presión por triunfar

A la triunfita no le asusta no triunfar. "Si tengo que volver a mi trabajo, no me da miedo", le confesó a Rivers. Recordemos que antes de entrar en la academia, la cantante era una de las vocalistas principales de la orquesta Nueva Alaska. "Lo que es mi fandom, naiarista, estoy súper contenta con mis fans, para nada me hacen sentirme presionada". Ante las altas expectativas generadas con ella añadía: "Quiero que a la gente le guste mi música, disfrute de todo de mí, pero si eso no sale, no pasa nada".