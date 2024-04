Naiara ('OT 2023'), fichaje estrella de Isabel Pantoja en su gira del 50º aniversario

Por Mario de Hipólito de Sande |

Tras salir de 'Operación Triunfo 2023', los concursantes que más repercusión han tenido están recibiendo ofertas de trabajo que pueden determinar sus carreras. Una de ellas es la ganadora de la edición, Naiara. Tras hacerse con el premio final y descubrir que ha sido una de las concursantes más queridas, la zaragozana ha estado dedicándose a su música, concediendo entrevistas y asistiendo a eventos. Pero después de unas semanas en relativa calma, ha comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de medio millón de seguidores, un "notición".

Isabel Pantoja

La artista ha revelado que el sábado 13 de abril. "No puedo estar más feliz, más contenta y más todo porque os tengo que dar un notición. (...)Así que aquí estamos ensayando con la banda. No me lo creo, chavales", contaba la ganadora de 'Operación Triunfo' emocionada. Además, este concierto es especialmente importante para Pantoja, ya que

Al poco tiempo de publicar esta noticia, las redes se han plagado de comentarios de apoyo y felicitaciones hacia Naiara. El equipo de la intérprete de 'Marinero de luces' y 'Así fue', no había publicado nada al respecto, por lo que la primicia pilló desprevenido a todo el mundo, incluida Anabel Pantoja, quien resubió la historia de la extriunfita "en shock".

Naiara deseó una cena con Isabel Pantoja en su casting de 'OT'

En uno de los vídeos promocionales que Naiara realizó en el arranque de 'Operación Triunfo', se le preguntaba por el personaje conocido con el que se iría a cenar y cuál sería la conversación que mantendrían. "Pues mira, me iría a cenar con Isabel Pantoja", contestó la ganadora de la edición sin pensárselo. Aseguró que se tomaría un cocido con ella después de enseñarle Cantora. Parece ser que Naiara ya era fan de Pantoja desde antes de saltar a la fama. "Que me cuente toda su trayectoria, desde su exmarido (...). Me parece interesante la historia de Isabel Pantoja", comentaba.