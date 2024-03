Por Redacción |

La noche del jueves 14 de marzo, Movistar+ emitió un nuevo programa de 'La resistencia', en el que Kiko Rivera repitió como invitado, con motivo del lanzamiento de su single "Malibú". No obstante, el DJ acabó protagonizando una inesperada conversación cuando, tras bromear sobre por qué no lo invitaban a 'El hormiguero', acabó hablando de cómo su madre, Isabel Pantoja, lo pilló en dos ocasiones mientras se masturbaba.

El sevillano bromeó con el hecho de que, momento en el que Rivera recordó que el artista salió con su hermana y comentó con David Broncano sobre la posibilidad de que los hubieran pillado en pleno "acto"., desveló entonces el invitado, tras lo cual añadió que "además, me pilló en el momento justo para terminar", mientras estaban en Madrid.

"¿Pero qué hiciste?", preguntó Broncano. "Pues me corrí mirando a mi madre", soltó Rivera, despertando risas en el teatro, a lo que bromeó con que "de ahí salió 'Todo sobre mi madre'". "Nunca más lo volvimos a comentar. Fue un momento para mí vergonzoso", confesó el invitado, quien se quejó de que su madre no hubiera entrado sin llamar porque "es la Pantoja, hace lo que le da la gana". "Los últimos tres toquetazos que se da uno, no te los quita nadie", continuó el sevillano, con el cachondeo.

"Fue tremendo"

"Me imagino que ya ni se acordará", apostó Rivera de su madre, ante lo que Broncano bromeó con el hecho de que Pantoja "se acordará del parto, de la comunión y de esto". El DJ reconoció entonces que aquella no había sido la única pillada de su madre, sino que había pasado una segunda vez, "con un amigo que se quedó a dormir en casa y nos hicimos los dos una paja viendo una porno en el salón".

Cuando la Pantoja pilló a @riverakiko haciéndose una paja. La frase de "me corrí mirando a mi madre" es de las cosas que menos quiero representar en mi cabeza pero es imposible escapar.



Posiblemente la mejor historia de pajas que se ha escuchado en este programa. #LaResistencia pic.twitter.com/NJM3nvzIdu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 14, 2024

Asimismo, el sevillano explicó que no habían podido quedarse en su habitación porque ahí no tenía Canal+, por lo que "yo tenía la tele el frente y el mando al lado por si acaso entraba alguien, cambiar directamente". "Entró mi madre, cogí el mando, se cayó la pila y aparecía ahí una pedazo de rubia comiéndose una gran polla", soltó Rivera, sin tapujos. Finalmente, el sevillano pudo cambiar de canal mientras "mi amigo se fue corriendo con los pantalones bajados": "Fue tremendo".