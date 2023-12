Por Daniel Parra |

La octava edición de 'GH VIP' terminó con polémica. Su ganadora, Naomi Asensi, fue la protagonista de uno de los momentos más comentados del último programa de 'GH VIP: El debate'. Ocurrió durante el final, donde un emocionado Ion Aramendi, que intentó contener las lágrimas, dio un discurso de agradecimiento a la audiencia y, tras despedirse de los espectadores, quiso reunir en el centro del plató a todos los concursantes mientras los créditos comenzaron a aparecer en pantalla: "Bueno, venid conmigo".

Naomi Asensi abandona el plató de 'GH VIP: El debate'

Durante la despedida final, se pudo ver a una Naomi Asensi molesta. El presentador quiso hacerle partícipe del momento cogiendo su brazo, pero, y le dio un beso. Tras ello, y cuando comenzaron los títulos de crédito del final del programa,, dejándoles despidiéndose.

Anteriormente, durante el debate final de la edición, Asensi se mostró bastante molesta por el poco protagonismo recibido por parte del concurso tras haber ganado: "Ya que estamos aquí sinceros, la verdad es que sentí que mi final fue la final de Luitingo y Jessica Bueno, como ha sido básicamente todo el concurso". Asensi confesó haber estado saturada durante la final: "Aún con la trama que nos la han metido con colador o con embudo, como sea. Aun así, he ganado".

Ella misma lo avanzó

La grabación del programa tuvo lugar el pasado viernes 22 de diciembre y, al finalizar, Naomi Asensi ya avisó a sus seguidores en redes sociales del poco protagonismo que, según ella, había recibido en el debate: "Os dejo por aquí esta foto de lo guapa que me han puesto, ya que, en lo que he grabado hoy, a lo mejor no me veis".