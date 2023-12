Por Beatriz Prieto |

'GH VIP 8' cerró su edición con un debate final el jueves 28 de diciembre, en el que el programa se volcó con la tan criticada "carpeta" de Jessica Bueno y Luitingo. Un asunto en el que, por supuesto, la organización también volvió a meter a Pilar Llori, quien planteó que la sevillana se disculpara por engañar a la audiencia o tacharla de celosa lo que, unido a los comentarios de otros compañeros, hizo perder los papeles a Bueno.

Jessica Bueno estalla contra Carmen Alcayde en el debate final de 'GH VIP 8'

, dejó caer la madrileña, hacia Bueno, a quien recomendó pedir perdón "al programa por decir que manipulaban los vídeos y enseñaban cosas que no parecían,, porque al final tenía razón" sobre la relación entre la sevillana y Luitingo. "Te olvidas de que yo de ti no he dicho nada, solo cuando he salido y me he tenido que defender de todas las críticas", aseguró Bueno.

Llori aseguró que "nunca he querido tener un enfrentamiento contigo, pero cada vez que yo me dirijo" a Luitingo, "tú saltas al cuello". "Tiene 33 años, se puede defender solo", añadió la madrileña, ante lo que el sevillano soltó que "las personas que se quieren, se defienden". "Igual que hice yo contigo", le recordó Llori, con quien Luitingo se enzarzó en una breve disputa en la que irrumpió Carmen Alcayde. "Se queja de que nos habéis echado a los perros a los demás todo el programa, por decir que erais más que amigos", aclaró la valenciana, haciendo saltar a Bueno.

"¡Has mentido a todo quisqui!"

"¿Perdona? ¡Pero si sois vosotros los que no paráis de hablar de nosotros, cojones! ¡Ya está bien!", estalló la sevillana, mientras Alcayde defendía que, evidentemente, tenían derecho a hablar de ello como parte del reality. "¡Lo que yo he vivido, lo he vivido yo! ¡Yo sé lo que siento, sé cómo actúo y lo hago como me da la gana! ¡Ninguno de vosotros me tiene que decir en qué momento sentir las cosas!", gritó la sevillana, enfadada, hacia Alcayde, lo que desató un breve caos en plató.

"Una consulta, con todo respeto. Esto es un reality. Cuando uno entra a un reality, la esencia es ser auténtica. Entonces, si tú le mientes a la audiencia...", dejó caer Laura Bozzo, haciendo saltar de nuevo a Bueno. "¡Yo he sido en todo momento auténtica, porque he hecho en todo momento lo que he sentido! Yo no sentía que tuviera que dar explicaciones y no las he dado", declaró la sevillana. "Decías que no, nos has dicho de todo por insinuar que había algo y luego había algo ¡Has mentido a todo quisqui!", le echó en cara Naomi Asensi, ante lo que Bueno argumentó que "no sabía lo que sentía".