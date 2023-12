Por Beatriz Prieto |

La semifinal de 'GH VIP 8' del miércoles 20 de diciembre vivió la marcha de Laura Bozzo como cuarta finalista, al ser la menos votada contra Naomi Asensi, Luitingo y Albert Infante. Una decisión de la audiencia que desató el mal genio de la peruana en directo, dentro de la casa, y ya en plató Bozzo incluso llegó a lanzar una pulla contra Telecinco al poco de pisar el plató del reality.

Marta Flich junto a Laura Bozzo y su hija en la semifinal de 'GH VIP 8'

y, a pesar de su evidente cabreo, sí hizo acto de presencia en plató, donde fue recibida por Marta Flich y descubrió quea causa del disgusto por su expulsión. Tras lamentar su aspecto porque "nadie me ayudaba en la casa", Bozzo reconoció que ". Eso es lo único que me parece más triste".

"Bueno, pero ni ella ni nadie sabía que ibas a ser tú la expulsada", apuntó Flich, momento en el que la concursante dejó caer que "creo que todos lo sabían". La presentadora insistió en que "nosotros no teníamos ni idea y en la casa también se han sorprendido muchísimo", tras lo cual preguntó "por qué crees que estás aquí". La cuarta finalista decidió esquivar la pregunta dando las gracias "al público, porque sin ellos no habría sido nada", antes de desvelar que "antes de entrar en la casa tenía una propuesta de un canal aquí en España, que no son ustedes, que espero poder empezar en enero".

"Para mí ha sido fuertísimo"

"¿Pero tan enfadada estás?", cuestionó Flich, intentando tomarse las palabras de Bozzo con humor, tras lo cual señaló que "esperaba que estuvieras más agradecida, la verdad. Ha sido una experiencia positiva, ¿no?". "No, si estoy muy agradecida y también a ustedes, porque me he sacado el alma catorce semanas", aseguró la peruana, para después lanzar que "toda mi imagen se fue al carajo con mi cara sin maquillaje y la verdad estoy muy contenta, porque creo que demostré de alguna manera que a cualquier edad uno puede lograr las cosas".

¡Las puertas de Gran Hermano se abren para recibir a la gran @laurabozzo! Gracias por tu concurso y por todos los momentazos que nos has dado, ha sido increíble tenerte con nosotros ???? #GHVIPSemifinal pic.twitter.com/ZpARuQIVKy — Gran Hermano (@ghoficial) December 21, 2023

La hija de Laura vuelve a plató y se reencuentra con su madre: "Perdiendo se gana" ????



????? #GHVIPSemiFinal

???? https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/yJ4w8C3zoy — Telecinco (@telecincoes) December 21, 2023

Unas palabras con las que Flich se mostró de acuerdo antes de recalcar que "lo hemos valorado muchísimo aquí, has sido una excelente concursante y has dado muchísimo contenido". "Para mí ha sido fuertísimo, ha habido momentos en los que me desestabilizaba demasiado porque entraba en contradicciones. Parecía una veleta porque era una presión muy fuerte", se justificó Bozzo, quien defendió la victoria de Albert Infante y pidió apoyo para el barcelonés antes de reunirse con su hija, a quien trató de consolar, cuando esta se animó por fin a reaparecer en plató.