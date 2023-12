Naomi Asensi, ganadora de 'GH VIP 8'

Por Beatriz Prieto |

'GH VIP 8' celebró su gran final la noche del jueves 21 de diciembre, en Telecinco, con Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi como últimos finalistas de la edición. Un enfrentamiento en manos de la audiencia que dejó al barcelonés en el tercer puesto y a Luitingo en el segundo, al coronar a Asensi como ganadora de la edición, momento en el que recibió el maletín con el premio de manos de Adara Molinero, su predecesora.

Luitingo, Albert Infante y Naomi Asensi en la final de 'GH VIP 8'

. Vosotros ya sois 'Gran Hermano', ha sido un placer", les dedicó el Súper, en sus últimos minutos en la final. Tras solo una hora de gala,, frente al 41% y al 32% ciegos de sus dos compañeros, momento en el que el programa emitió un recopilatorio de su paso por el reality, con sus declaraciones en el confesionario: "(...) Son mi familia, nunca imaginé que en este programa iba a hacer ese vínculo tan bonito".

Tras la marcha de Infante de la casa, sus dos compañeros no tardaron mucho en seguir sus pasos para poner rumbo al plató, juntos. El barcelonés fue el primero en pisar el plató, donde se reunió con sus excompañeros del reality y descubrió el distanciamiento entre sus mayores apoyos, Carmen Alcayde y Laura Bozzo, que firmaron una paz poco convincente con un abrazo. "He madurado, pero 'Gran Hermano' ha sido todo para mí, ha sido mi vida", valoró Infante sobre el reality. Minutos después, Asensi y Luitingo llegaban también a plató, con la votación ahora solo entre ellos dos, para conseguir el puesto del ganador. Junto a Flich, ambos descubrieron el reparto de los porcentajes, que solo se mostraron una vez: un 57% y un 43%.

Ahora si, Luitingo y Naomi abandonan la casa en la que han vivido tantos momentos únicos ???? Cuántas lágrimas llevamos esta noche, os queremos #GHVIPFinal pic.twitter.com/CF3FmNSr3P — Gran Hermano (@ghoficial) December 21, 2023

"Necesitaba este impulso"

El programa procedió a abordar la relación entre Luitingo y Jessica Bueno, momento en el que el sevillano animó a su paisana a que no tuviera "miedo, voy a luchar todo lo que pueda y voy a tener paciencia". Asimismo, se repasaron declaraciones de Asensi en el confesionario sobre sus compañeros, destacando sobre todo su relación con Bozzo, quien "me ha marcado para bien y para mal. Para bien porque ha dado muchos momentos divertidos y para mal, porque me ha dado muchos disgustos".

¡Con el cariño de la gente Team Naranja hasta la muerte! ???? #GHVIPFinal pic.twitter.com/9u0J7b1vrU — Gran Hermano (@ghoficial) December 22, 2023

¡Enhorabuena @naomisuperasens por tu victoria en #GHVIP8 y por darnos un concurso MÁGICO lleno de momentos que recordaremos siempre! Ya eres historia de Gran Hermano ????? Te queremos #GHVIPFinal pic.twitter.com/IG86J8QAWz — Gran Hermano (@ghoficial) December 22, 2023

Tras algún que otro rifirrafe y reproche, incluso entre los dos últimos finalistas, y hacer una ronda entre el resto de concursantes para conocer a quién veían ganador, Flich procedió a proclamar la victoria de Asensi frente a Luitingo. "Muchísimas gracias, perdón por pensar que no había nadie entendiéndome. Necesitaba este impulso hacia arriba y os lo voy a agradecer toda la vida", declaró la ganadora, después de reconocer que se sentía "en shock", quien se embolsaba así los 70.600 euros de premio que lograron aumentar en la semifinal. Por su parte, el subcampeón dio las gracias "a toda la gente que me ha votado" y declaró haber "dado lo mejor de mí, un segundo puesto también está muy bien".