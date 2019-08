Naomie Harris ("Moonlight") co-protagonizará la miniserie 'The Third Day'

'The Third Day', la miniserie con la que HBO y Sky quiere repetir el inesperado éxito de 'Chernobyl', ha encontrado a su protagonista femenina. Naomie Harris ('Moonlight') co-protagonizará junto a Jude Law esta peculiar ficción de seis episodios que estará dividida en dos mitades.

Naomie Harris

En la primera mitad de la serie, que llevará el título de "Summer", el barco de Sam (Law) naufraga y va a parar a una misteriosa isla frente a la costa británica donde se encuentra con un grupo de isleños dedicados a preservar sus tradiciones a toda costa. En la segunda mitad, "Winter", Helen (Harris), una forastera de carácter fuerte, llega a la isla en busca de respuestas, pero su llegada precipita una batalla frenética para decidir su destino.

Harris recibió una nominación al Oscar y otra a los Globo de Oro por su papel secundario en la película de 2016 "Moonlight". Actualmente se encuentra inmersa en el rodaje del próximo James Bond, "No Time to Die", en la que repetirá por tercera vez en su papel de Eve Moneypenny. Sus créditos más recientes incluyen "Mowgli", "Proyecto Rampage", "Belleza oculta", "Redención" y "Mandela: De mito al hombre".

Una asociación de éxito

'The Third Day', que será la primera producción original de Sky Studios, la nueva productora de Sky, se emitirá en 2020 en Estados Unidos en HBO y en Reino Unido e Irlanda en Sky Atlantic y la plataforma de stream in NOW TV. La serie ha sido creada por Dennis Kelly ('Utopia') y Felix Barrett y será escrita por los guionistas Kit de Waal y Dean O'Loughlin. El proyecto es la última colaboración entre HBO y Sky tras el éxito de 'Chernobyl' y la esperada 'Catherine the Great' protagonizada por Helen Mirren, cuyo estreno está previsto para este mismo otoño.