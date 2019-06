Jude Law protagonizará 'The Third Day', la nueva miniserie de HBO y Sky tras 'Chernobyl'

Tras el éxito que ha supuesto 'Chernobyl', HBO y Sky van a embarcarse en una nueva miniserie en coproducción, aunque en este caso se alejan del rigor de los hechos históricos y se internan en territorios de fantasía con 'The Third Day'. Y para protagonizar este proyecto, han escogido a un valor seguro en el actor Jude Law.

Jude Law en la película "Efectos secundarios"

La estrella de Hollywood, que ya desembarcó en el territorio de las series protagonizando precisamente para HBO 'The Young Pope', se asienta en la ficción seriada teniendo al tiempo en preparación su continuación, 'The New Pope', además de esta otra serie. Una vez más, Law tiene un papel protagonista, en este caso el de Sam, un marinero que naufraga en una isla cercana a la costa británica.

La trama de 'The Third Day' se centra en el viaje de Sam por esta isla, en la que descubre toda una sociedad de retraídos habitantes que viven aislados del resto del mundo. Poco a poco, se va integrando y aprende los rituales que rigen la vida de los lugareños, aunque también comienza a verse sobrecogido por ellos. Pero cuando un trauma del pasado aflora en Sam y la realidad y la fantasía comienzan a difuminarse en su percepción, el extranjero desafía el estilo de vida de los autóctonos en una peligrosa confrontación.

Grandes nombres

Los seis episodios de esta miniserie, que comienza a producirse en julio de 2019, estarán dirigidos por Marc Munden, director de la película "La búsqueda", y son una creación original de Dennis Kelly, mente creativa que concibió el original mundo de 'Utopia'. Además, entra como productor Brad Pitt a través de su empresa Plan B Entertainment.