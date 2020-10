'Narcos: México' renueva por una tercera temporada en Netflix

El universo de 'Narcos' seguirá creciendo con una tercera temporada de su spin-off ambientado en México. De esta manera, 'Narcos: México' contará con la misma cantidad de entregas que la ficción original, aunque el desarrollo de los nuevos episodios conllevará cambios importantes, ya que se ha producido una sustitución en el cargo de showrunner, al igual que se ha confirmado quién liderará el elenco.

Tras cinco años implicado en la franquicia, Eric Newman, que había ejercido de showrunner de las tres temporadas de 'Narcos' y de las dos primeras de 'Narcos: México', ha dado un paso atrás para centrarse en los otros proyectos que tiene en marcha para Netflix. Como informa The Hollywood Reporter, su hueco lo ocupa el cocreador del spin-off, Carlo Bernard, que lleva implicado en la franquicia desde sus inicios como productor ejecutivo.

En cuanto a las novedades relativas al elenco de la serie, se ha confirmado que Scoot McNairy volverá a ponerse ante las cámaras, pero no así Diego Luna, que no forma parte del reparto de la nueva entrega. También veremos una vez más a Alberto Ammann, Gorka Lasaosa, Mayra Hermosillo, Alfonso Dosal, Matt Letscher, Manuel Masalva y Alejandro Edda, que regresarán para reflejar el auge del mundo del narcotráfico en los años noventa.

This empire is only getting stronger. Narcos: Mexico is coming back for Season 3. pic.twitter.com/Ps9znTXWlz