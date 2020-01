Natalia Jiménez y Noemí Galera, sobre la actitud de Ariadna en 'OT 2020': "Has estado pasota"

La noche del domingo 19 de enero, 'OT 2020' celebró su Gala 1, en la que los concursantes actuaron por parejas por primera vez. Además, los concursantes fueron recibiendo valoraciones de los miembros del jurado, en una cita musical que concluyó con Nick y Ariadna Tortosa como nominados definitivos. Una noche en la que Tortosa recibió algún que otro toque de atención por su actitud a lo largo de la semana, especialmente por parte de Natalia Jiménez y Noemí Galera.

Natalia Jiménez habla con Ariadna en la Gala 1 de 'OT 2020'

"Tener una buena voz no es suficiente. Hay que desarrollar muchas habilidades. Es necesario y obligatorio. No te veo dentro de la Academia", declaró Nina durante su valoración, en la que comunicó a Ariadna su nominación, momento tras el cual decidió intervenir su compañera, Jiménez. "Sí cantas increíble, pero es importante disfrutar y apreciar lo que tienes. Hay gente que se muere por estar en este programa", recalcó la artista.

"Es bueno el hacer el ejercicio de agradecer, de disfrutar. Si te salva el público, es importante dar ese paso de agradecer lo que tienes, porque no todo el mundo tiene esto", aconsejó Natalia a una triste concursante, que apenas fue capaz de contener las lágrimas tras su nominación. Un discurso al que se unió más tarde Noemí, antes de anunciar que el profesorado salvaba a Samantha Gilabert de la nominación, frente a la propia Ariadna, Nick y Rafa Romera, quien se libró de las nominaciones por decisión unánime de sus compañeros.

"Ponte las pilas"

Noemí Galera valora la actuación de Ariadna en la Gala 1 de 'OT 2020'

"Teníamos clarísimo que llegarías al escenario y lo harías estupendamente", aseguró Galera al valorar la actuación de Ariadna junto a Nia Correia, quienes interpretaron "Good As Hell", de Lizzo y Ariana Grande. "Pero si no supiera qué es 'Operación triunfo', si me enseñaran imágenes tuyas de la semana, pensaría que estás aquí obligada", opinó la directora, antes de señalar a la concursante que "no has disfrutado nada". "Has tenido una actitud pasota, como si todo te diera igual. Te avisé de que no entraras en bucle", añadió Noemí.

La directora de la Academia apuntó incluso a la posibilidad de que la nominación de Tortosa por parte del jurado se debiera a su "actitud durante toda la semana". "Si te quedas, por favor, ponte las pilas porque arrastras a la persona que tienes al lado", solicitó Galera. Unas palabras que calaron en la nominada, quien confesó sentirse "decepcionada" al arrancar 'El chat de OT'. "Llevo toda la semana súper rallada. No he sabido focalizarlo", confesó Ariadna, desanimada, antes de señalar que "no era que me daba igual, sino al revés", una preocupación que había acabado pasándole factura.