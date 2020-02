Natalie Portman se viste con los nombres de las directoras que no fueron nominadas a los Oscar 2020

La madrugada del lunes 10 de febrero, hora española, Los Ángeles vivió su gran fiesta del cine con la ceremonia de los Oscar 2020. Una ocasión en la que los artistas del mundo del séptimo arte posaron ante los medios para lucir su mejor aspecto, entre los que figuró la actriz Natalie Portman, quien aprovechó la ocasión para hacer una discreta pero potente reivindicación, plasmada en su vestido.

Natalie Portman en la alfombra roja de los Oscar 2020

La intérprete lució una capa de Dior durante su paso por la alfombra roja, en la que se podían ver bordados los nombres de las mujeres que dirigieron películas en el último año y no fueron nominadas en la 92º edición de los Oscar, en una categoría normalmente dominada por directores, no tanto directoras, algo que se ha repetido en esta edición, donde no hay mujer candidata al premio.

Así, los nombres bordados en la chaqueta de Portman eran un total de ocho directoras que han lanzado trabajos a lo largo de 2019: Lorene Scafaria ("Estafadoras de Wall Street"), Lulu Wang ("The Farewell"), Greta Gerwig ("Mujercitas"), Marielle Heller ("Un amigo extraoridnario"), Melina Matsoukas ("Queen & Slim"), Alma Har'el ("Honey Boy"), Céline Sciamma ("Retrato de una dama en llamas") y Mati Diop ("Atlantics").

Solo una mujer galardonada

Natalie Portman se unió así a las múltiples críticas que se emitieron tras conocerse la lista de nominados, ante la ausencia de mujeres que pudieran obtener el galardón a Mejor Dirección. Un hecho que, desgraciadamente, es bastante común en la larga historia de los Oscar: de las 92 ediciones, solo cinco mujeres han sido nominadas en dicha categoría y solo una, Kathryn Bigelow, obtuvo el Oscar a Mejor Dirección por su trabajo al frente de "En tierra hostil", en el año 2010. El gesto de la actriz, sin embargo, no es el primero que hace con respecto a la ausencia de mujeres nominadas en grandes galardones, dado que en los Globos de Oro de 2018, Portman presentó la cateogría a Mejor Director, donde comentó con sarcasmo que "aquí están todos los nominados masculinos", antes de dar paso a los nombres.