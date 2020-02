Lista de ganadores de los Oscar 2020

*En constante actualización

El mundo del cine se ha puestos sus mejores galas y ya está listo para acudir a los Oscar, la cita reina de los premios., adonde han acudido las celebridades más representativas de la cinematografía. Durante la noche se repartirán los premios divididos en 24 categorías hasta conocer quién se alza con el gran triunfo:

Oscar 2020

"Joker" parte como la gran favorita de la noche al cosechar 11 posibilidades de recoger la preciada estatuilla. Le siguen muy de cerca con 10 nominaciones "El irlandés", "1917" y "Érase una vez en... Hollywood". Pero esta edición también tiene sabor español, y es que "Dolor y gloria" se encuentra entre las cinco nominadas a Mejor película de habla no inglesa y Antonio Banderas tiene posibilidades de convertirse en el mejor actor gracias a la cinta de Pedro Almodóvar. Además, "Klaus" se encuentra entre las favoritas para llevarse el premio a Mejor película de animación tras arrasar en los Annie.

Lista de nominados

Mejor película

- "Le Mans '66"

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Mujercitas"

- "Historia de un matrimonio"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

- "Parásitos"

Mejor actriz

- Cynthia Erivo - "Harriet"

- Scarlett Johansson - "Historia de un matrimonio"

- Saoirse Ronan - "Mujercitas"

- Charlize Theron - "El escándalo (Bombshell)"

- Renée Zellweger - "Judy"

Mejor actor

- Antonio Banderas - "Dolor y gloria"

- Leonardo DiCaprio - "Érase una vez en... Hollywood"

- Adam Driver - 'Historia de un matrimonio'

- Joaquin Phoenix - "Joker"

- Jonathan Pryce - "Los dos papas"

Mejor actriz de reparto

- Kathy Bates - "Richard Jewell"

- Laura Dern - "Historia de un matrimonio"

- Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

- Florence Pugh - "Mujercitas"

- Margot Robbie - "El escándalo (Bombshell)"

Mejor actor de reparto

- Tom Hanks - "Un amigo extraordinario"

- Anthony Hopkins - "Los dos papas"

- Al Pacino - "El irlandés"

- Joe Pesci - "El irlandés"

- Brad Pitt - "Érase una vez en... Hollywood"

Mejor dirección

- Martin Scorsese - "El irlandés"

- Tod Phillips - "Joker"

- Sam Mendes - "1917"

- Quentin Tarantino - "Érase una vez en... Hollywood"

- Bong Joon-ho - "Parásitos"

Mejor guion original

- "Puñales por la espalda"

- "Historia de un matrimonio"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

- "Parásitos"

Mejor guion adaptado

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Mujercitas"

- "Los dos papas"

Mejor fotografía

- "El irlandés"

- "Joker"

- "El Faro"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

Mejor montaje

- "Le Mans '66"

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Parásitos"

Mejor diseño de producción

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

- "Parásitos"

Mejor vestuario

- "El irlandés"

- "Jojo Rabbit"

- "Joker"

- "Mujercitas"

- "Érase una vez en... Hollywood"

Mejor maquillaje y peluquería

- "El escándalo (Bombshell)"

- "Joker"

- "Judy"

- "Maléfica: Maestra del Mal"

- "1917"

Mejores efectos visuales

- "Vengadores: Endgame"

- "El irlandés"

- "El Rey León"

- "1917"

- "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Mejor montaje de sonido

- "Le Mans '66"

- "Joker"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

- "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Mejor mezcla de sonido

- "Ad Astra: Hacia las estrellas"

- "Le Mans '66"

- "Joker"

- "1917"

- "Érase una vez en... Hollywood"

Mejor banda sonora original

- "Joker"

- "Mujercitas"

- "Historia de un matrimonio"

- "1917"

- "Star Wars: El ascenso de Skywalker"

Mejor canción original

- "I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

- "(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

- "I'm Standing with You" - "Más allá de la esperanza"

- "Into the Unknown" - "Frozen 2"

- "Stand Up" - "Harriet"

Mejor película de animación

- "Cómo entrenar a tu dragón 3"

- "¿Dónde está mi cuerpo?"

- "Klaus"

- "Mr. Link: El origen perdido"

- "Toy Story 4"

Mejor película de habla no inglesa

- "Corpus Christi"

- "Honeyland"

- "Los Miserables"

- "Dolor y gloria"

- "Parásitos"

Mejor documental

- "American Factory"

- "The Cave"

- "La democracia en peligro"

- "Para Sama"

- "Honeyland"

Mejor cortometraje de ficción

- "Brotherhood"

- "Nefta Football Club"

- "The Neighbor's Window"

- "Saria"

- "A Sister"

Mejor cortometraje de animación

- "Scera (Daughter)"

- "Hair Love"

- "Kitbull"

- "Memorable"

- "Sister"

Mejor cortometraje documental

- "In the Absence"

- "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

- "Life Overtakes Me"

- "St. Louis Superman"

- "Walk Run Cha-Cha"