Oscar 2020: Guía para no perderse nada en la gala

La madrugada del 9 al 10 de febrero tendrá lugar la gala de los Premios Oscar 2020, uno de los eventos más esperados del año. La Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas estadounidense celebra la 92ª edición de estos codiciados galardones, un evento que se desarrollará, una vez más, en el en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Además, la gala carecerá de la figura de maestro de ceremonias, aunque varios artistas serán los responsables de presentar a los ganadores de cada categoría y de intentar que el evento sea lo suficientemente ameno y entretenido.

1 Dónde verla en España

Entre los nominados, destaca el nombre de Joaquin Phoenix , que tiene todas las papeletas para recoger el premio a Mejor actor gracias a su trabajo en " Joker ". Además, también, por lo que la emoción y la ilusión están asegurados. Desde FormulaTV queremospara que sepas dónde puedes ver la gala, a qué hora dará comienzo la alfombra roja y la ceremonia, quiénes son los favoritos y otros detalles

El equipo de 'La Script en Movistar+'

Como viene siendo habitual desde las últimas ediciones, la gala de los Premios Oscar podrá verse en riguroso directo gracias a Movistar+. La plataforma de pago ofrecerá a sus clientes y suscriptores las imágenes de la ceremonia en exclusiva. Además, ha preparado para la ocasión un despliegue de lo más completo, en el que contarán minuto a minuto todo lo que suceda, tanto en los momentos previos como durante el transcurso del evento. Así pues, la noche del domingo 9 al lunes 10 de febrero, en Movistar Estrenos y en #0, emitirán el programa especial 'La noche de los Oscar', al que seguirán, en directo y en exclusiva en Movistar Estrenos, la alfombra roja y la gala de entrega de premios.

Para ello, el equipo de 'La Script en Movistar+', capitaneado por María Guerra y Pepa Blanes, será el encargado de analizar y comentar una de las noches mas emocionantes para los aficionados al séptimo arte. Asimismo, en plató estarán acompañadas de Laia Portaceli, Alberto Rey y Elena Neira. Mientras que también realizarán varias conexiones en directo con Cristina Teva y Gui de Mulder, enviados hasta Los Ángeles para informar en primera persona todo lo que ocurra durante el evento.

2 Hora de inicio de la alfombra roja y de la gala

Galardones que se entregan en los Premios Oscar

A partir de las 00:00h dará comienzo el programa especial dedicado a los Premios Oscar en el que se repasarán las candidaturas que optan este año a alzarse con uno de los preciados galardones. Acto seguido conectarán en directo y en exclusiva para ofrecer el desfile por la alfombra roja de nominados e invitados, rostros conocidos que posarán ante las cámaras con sus mejores galas. Tras esto, sobre las 2 de la madrugada (hora española) dará comienzo la gala en la que, por fin, se comunicarán los vencedores de cada categoría. Además, desde sus redes sociales y con el hashtag #Oscars2020, el equipo de Movistar+ comentará en vivo desde las 23:00h todos los detalles que ocurran dentro y fuera del Dolby Theatre desde Hollywood.

No obstante, si eres de los que no puede seguir en directo la ceremonia de los Premios Oscar porque tienes que madrugar, no te preocupes porque Movistar+ ha pensado en todas estas personas. Así pues, el 10 de febrero emitirá en Movistar Estrenos un programa resumen con los mejores momentos de la noche, por lo que podrás revivir los sucesos más icónicos que ocurran durante el evento. Igualmente, del 31 de enero al 11 de febrero, estará disponible Movistar Oscars (dial 23), un pop up channel con títulos destacados que lograron hacerse con uno de los galardones en ediciones pasadas, como es el caso de "La lista de Schindler", "Mar adentro", "Shakespeare enamorado" o "The Artist".

3 Sin maestro de ceremonias

Lin-Manuel Miranda y Penélope Cruz

Tras el éxito de la pasada entrega y como viene siendo habitual en galas de este tipo, la 92ª edición de los Premios Oscar no tendrá maestro de ceremonias. De este modo, los responsables de la Academia de las Artes y de las Ciencias Cinematográficas estadounidense han decidido que la figura del presentador vuelva a desaparecer. Esta no es una opción descabellada, pues ya quedó demostrado que no es necesario contar con el rol de presentador para que la gala sea fluida y respete un orden y una organización.

La presentación y la entrega de galardones la realizarán actores, actrices, directores y otros artistas que subirán al escenario para realizar una actuación o para dar a conocer el nombre de los vencedores en cada categoría. Entre otros, ejercerán esta labor algunos artistas como Timothée Chalamet, Rami Malek, Olivia Colman, Mahershala Ali, Regina King, Maya Rudolph, Sigourney Weaver, Will Ferrell, Kristen Wiig, Mark Ruffalo, Anthony Ramos, Lin-Manuel Miranda, Zazie Beetz, Gal Gadot, Julia Louis-Dreyfus, Mindy Kaling y la española Penélope Cruz, entre otros.

4 Los favoritos de esta edición

Joaquin Phoenix en "Joker"

Con un total de once candidaturas, "Joker" se presenta como la película más nominada de la edición, aunque el galardón que más suena para este largometraje es el de Mejor actor protagonista. Joaquin Phoenix ha sido alabado por su trabajo, una interpretación magistral que no ha dejado indiferente a nadie y que ya le ha permitido recoger varios premios como el Globo de Oro o el BAFTA. Los largometrajes "El irlandés", "1917" y "Érase una vez en... Hollywood" le siguen de cerca con diez nominaciones cada una.

En lo que respecta al galardón de Mejor película, uno de los más esperados de la noche, según las apuestas, la balanza parece decantarse por "1917". El largometraje dirigido por Sam Mendes llega a esta ceremonia tras alzarse con varios importantes premios que han reconocido el valor de la película en su conjunto, pero también el trabajo llevado a cabo por su director. Igualmente, como indican muchas quinielas y según el recorrido que han tenido hasta ahora por diversas ceremonias de entregas de premios, tanto Brad Pitt por su labor en "Érase una vez en... Hollywood" y Renée Zellweger por su papel en "Judy" deberían subir al escenario a recoger sus respetivos galardones.

5 Representación española

Antonio Banderas en "Dolor y gloria" y "Klaus"

Esta edición de los Premios Oscar tiene más sabor español que nunca. Por un lado, Pedro Almodóvar ha logrado que su largometraje "Dolor y gloria" se encuentre entre las candidatas al galardón como Mejor película de habla no inglesa. Entre los competidores están cintas como "Parásitos", que parte como favorita tras lograr el reconocimiento en varios festivales y otras entregas de premios. Sin embargo, llegar hasta la ceremonia ya es todo un éxito para el director manchego. Por otro lado, Antonio Banderas también estará presente después de conseguir colarse entre los nominados en la categoría a Mejor actor protagonista, pero se la tendrá que ver con rivales de la talla de Joaquín Phoenix, premiado y alabado por su gran labor en "Joker".

En el apartado de animación también contamos con representación española. "Klaus", ópera prima del director español Sergio Pablos, figura entre las candidatas a Mejor película de animación. La cinta tiene muchas posibilidades de lograr el galardón tras obtener varios premios Annie y el Bafta. No será la única, Gisela, una de las concursantes de la primera edición de 'Operación Triunfo', se subirá al escenario para actuar durante la gala interpretando una de las canciones de "Frozen 2". Se trata de un hito totalmente inesperado que permitirá a la cantante española lucirse delante de millones de espectadores y de los artistas más relevantes de la industria hollywoodense.

6 Domingo de Oscar

Clint Eastwood y Hilary Swank en "Million Dollar Baby"

La fiesta del cine también se vivirá en Paramount Network el 9 de febrero. Como antesala a la gala, ofrecerán a los espectadores diversas películas premiadas con anterioridad para el disfrute y deleite de los más cinéfilos. Largometrajes como "Bailando con lobos", "El señor de los anillos: El retorno del rey" o "Million Dollar Baby" serán las cintas que protagonizarán su especial Domingo de Oscar, películas que tuvieron el gran honor de alzarse con uno de los galardones y que recibieron el aplauso de la crítica y el público.

De esta forma, a las 15:00h comenzará el festival cinematográfico con la emisión de "Bailando con lobos", western dirigido por Kevin Costner que obtuvo siete Premios Oscar. A las 18:30 dará inicio "El Señor de los Anillos: El retorno del rey", la gran vencedora en el año 2003 al hacer historia tras ganar todos los galardones a los que estaba nominada. Por último, a las 22:00h se emitirá "Million Dollar Baby", largometraje con el que Hilary Swank logró el premio a Mejor actriz, además de otros tres galardones que obtuvo la cinta, entre ellos el de Mejor película.