NBC anuncia las fechas de estreno de sus apuestas para la temporada 2020/2021

La crisis del coronavirus lo ha cambiado todo. No hay sector que no se haya visto afectado por la pandemia, incluido el audiovisual. Desde que comenzase, no han dejado de paralizarse o retrasarse rodajes por no poder cumplir con las medidas de seguridad o al detectar algún positivo en Covid-19 entre su equipo técnico o artístico. Una delicada situación que tendrá consecuencias en la pequeña pantalla de cara a los estrenos previstos para este curso catódico.

El reparto de 'This Is Us'

NBC acaba de anunciar las fechas de estreno de sus producciones para los primeros meses de la temporada 2020/21. Los cambios de agenda forzados por la pandemia provocan un retraso de un mes y medio en algunas series que tenían previsto su estreno en la última quincena de septiembre. Por ello, algunas de sus ficciones saltarán a noviembre, mientras que otras producciones irán llegando poco a poco a lo largo de las próximas semanas.

A continuación os mostramos el listado completo de series, programas y talent shows que llegarán a la cadena estadounidense NBC en los primeros meses del curso televisivo, como 'This Is Us', 'The Blacklist', 'Superstore', 'Connecting' o 'Transplant', entre otras. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno de estas series en España.

Septiembre

- 'Transplant' (Temporada 1 – 1/9)

- 'American Ninja Warrior' (Temporada 12 – 7/9)

- 'Sunday Night Football' (10/9)

- 'Weakest Link' (28/9)

Octubre

- 'Connecting' (Temporada 1 – 1/10)

- 'Ellen's Game of Games' (Temporada 4 – 6/10)

- 'The Voice' (Temporada 19 - 19/10)

- 'Superstore' (Temporada 6 - 22/10)

Noviembre

- 'This Is Us' (Temporada 5 – 10/11)

- 'Chicago Med' (Temporada 6 – 11/11)

- 'Chicago Fire' (Temporada 9 – 11/11)

- 'Chicago P.D.' (Temporada 8 – 11/11)

- 'Ley y orden: Unidad de víctimas especiales' (Temporada 22 – 12/11)

- 'The Blacklist' (Temporada 7 – 13/11)

Estrenos en 2021

A pesar de anunciar parte de los estrenos para los próximos meses, todavía sigue pendiente la fecha de otras producciones que no llegarán hasta principios de 2021. Las nuevas temporadas de 'Brooklyn Nine-Nine', 'Chicas buenas', 'Making It', 'Manifest', 'New Amsterdam' y 'La extraordinaria playlist de Zoey' tendrán que esperar hasta el próximo año, al igual que las nuevas apuestas: 'Kenan', 'Mr. Mayor' y 'Law & Order: Organized Crime'.