Netflix cancela otras dos series: 'El show de Big Show' y 'Ashley García: La ecuación del amor'

'Altered Carbon', 'Esta mierda me supera', 'White Lines' o 'The Society' han sido víctimas de la última oleada de cancelaciones de Netflix, que se acaba de cobrar otras dos bajas: 'El show de Big Show' y 'Ashley García: La ecuación del amor'. Ambas sitcoms se estrenaron este mismo año y no tendrán la oportunidad de expandirse con segundas temporadas, aunque sí se podrán despedir de sus fans antes de que acabe el año.

'El show de Big Show' y 'Ashley García'

Como confirma Deadline, los dos títulos no tendrán continuidad, pero sí ofrecerán nuevos episodios en la época navideña, ya que ambas producciones habían grabado especiales para esas fechas antes de que estallara la pandemia de coronavirus. Sin embargo, ninguna de esas emisiones se plantearon como finales cerrados, por lo que no servirán de clausura para sus protagonistas.

Vida efímera

'Ashley García: La ecuación del amor' dividió su primera temporada en dos bloques, que fueron lanzados en febrero y julio, contando como protagonista con una adolescente superdotada que se muda ante la oportunidad de trabajar en la NASA. Con el mismo tono familiar, pero con un luchador de la WWE como protagonista, 'El show de Big Show' mostraba el día a día de Big Show como padre de tres hijas.

Uno de los creativos que ha reaccionado a estas cancelaciones ha sido Jason Berger, responsable de 'El show de Big Show', que se ha despedido del proyecto a través de Twitter: "De parte del reparto y el equipo de 'El show de Big Show'... Gracias a toda la gente que la vio ya sea con su familia o sola en su sótano. Fue un sueño trabajar con Netflix y nos lo pasamos genial haciendo la serie."