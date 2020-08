Netflix regala 'Élite' y 'Stranger Things' para atraer a nuevos usuarios

Netflix es una de las compañías que mejor se ha mantenido durante la debacle financiera provocada por el coronavirus. Tanto es así que, en la primera mitad de 2020, la plataforma de streaming sumó 26 millones de suscriptores, tan solo 3 menos que durante todo el año anterior, como señala Deadline. De esta manera, la compañía estadounidense llegaba a rozar los 193 millones de usuarios, pero las previsiones para los próximos meses no son tan optimistas, por lo que Netflix ha implementado una nueva puerta de entrada para nuevos clientes: ofrecer gratuitamente una selección de su catálogo.

Itzan Escamilla y Miguel Bernardeau en 'Élite'

Quienes no estén suscritos al servicio digital podrán acceder a algunos de sus títulos más representativos a través del apartado Watch Free, que ahora mismo incluye 10 producciones originales que recorren todo el espectro de Netflix. Desde el documental hasta la comedia infantil, pasando por realities, películas y series de éxito, este decálogo de proyectos es un extracto de los principales fenómenos de la plataforma.

Entre estos regalos a los potenciales clientes se encuentran 'Élite' y 'Stranger Things', dos de las ficciones más populares que nos ha brindado Netflix. No obstante, a través de esta pestaña solo se puede acceder a los primeros episodios de las series incluidas, por lo que para verlas completas habrá que suscribirse. El resto de producciones que se pueden empezar a ver gratis son 'Grace and Frankie', 'Nuestro planeta', 'Love Is Blind', 'Así nos ven' y 'El bebé jefazo: Vuelta al curro', mientras que las películas 'A ciegas', 'Los dos papas' y 'Criminales en el mar' se pueden ver al completo.

Baile de cifras

Esta medida es una invitación directa a probar la oferta del mes inicial de suscripción, que llegó a ser suprimida durante un tiempo y que ahora se ha convertido en un auténtico enigma de cifras dependiendo desde dónde se acceda a ella. Actualmente, esos primeros treinta días pueden disfrutarse gratis o abonando cuantías variables, como por ejemplo de 5 céntimos.