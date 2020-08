Netflix cancela 'The Society' y 'Esta mierda me supera' debido al coronavirus

La noticia ha pillado por sorpresa. Netflix ha decidido prescindir de 'The Society' y 'Esta mierda me supera', poniendo punto y final a las ficciones tras una única temporada emitida. La compañía ha argumentado que las razones se deben a la pandemia de coronavirus y a los problemas que están surgiendo para mantener a flote las diferentes producciones.

'Esta mierda me supera' y 'The Society', canceladas por Netflix

"Hemos tomado la difícil decisión de no seguir adelante con las segundas temporadas de 'The Society' y 'Esta mierda me supera'", recoge Deadline en un comunicado emitido por el gigante de streaming. "Estamos decepcionados por haber tenido que tomar estas decisiones debido a las circunstancias creadas por el Covid y estamos muy agradecidos a los creadores, a todos los guionistas, reparto y equipo que han trabajado sin descanso para hacer estas series para nuestros usuarios de todo el mundo".

Muchas de las series que se encontraban pendientes de ver la luz han tenido que ser canceladas o pospuestas debido a las dificultades que entraña la pandemia a la hora de producirlas. Los estrictos protocolos de seguridad para evitar los contagios, así como las pérdidas acumuladas en los últimos meses, están llevando a que sea difícil dar una oportunidad a nuevos contenidos o alargar la vida de otros tantos.

'The Society' había sido renovada

La noticia de la cancelación no solo sorprende por lo inesperado que ha sido, sino porque ambas producciones se habían ganado el favor de crítica y público. Es más, 'The Society' ya había sido renovada por una segunda temporada y tenía previsto comenzar sus grabaciones en septiembre. En el caso de 'Esta mierda me supera', todavía no había recibido la renovación de manera oficial, aunque, según apunta Deadline, los guiones ya estaban escritos.