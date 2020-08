Netflix cancela 'Altered Carbon' tras dos temporadas

Netflix continúa con su carta de cancelaciones. A 'The Society' y 'Esta mierda me supera', anunciado que no continuarían hace tan solo unos días, se suma 'Altered Carbon'. La plataforma de streaming ha decidido finalizar la serie tras su segunda temporada, dejando sin emisión una tercera y, por tanto, su cierre.

Anthony Mackie en 'Altered Carbon'

La producción de ciencia ficción de Netflix no ha sido cancelada a causa de la amplia propagación del coronavirus que está sufriendo el mundo, como podría pensarse en un primer momento y como ocurrió con las dos series antes señaladas. Según cuenta Deadline, esta decisión habría sido tomada ya en abril debido al bajo número de visualizaciones, por lo que no compensaría económicamente mantenerla.

La segunda temporada dio inicio 30 años después del final de la primera, con Takeshi Kovacs buscando por el espacio a Quellcrist Falconer (Renée Elise Goldsberry), el amor de su vida. En esta tanda, Joel Kinnaman, protagonista de la primera, fue sustituido por Anthony Mackie, lo cual tenía sentido en la trama debido al intercambio de cuerpos del que habla.

Una precuela estrenada en marzo

Basada en la novela homónima escrita por Richard K. Morgan, la primera temporada llegó el 2 de febrero de 2018, pero la segunda tanda tuvo que esperar hasta dos años para poder ver la luz. El 19 de marzo, Netflix lanzó una precuela en anime bajo el nombre de 'Reenfundados', en donde se adentraban en los orígenes de Takeshi Kovacs.