Netflix desvela por primera vez las audiencias de todo su catálogo

Por Daniel Parra |

Netflix ha aumentado su transparencia con respecto al impacto de sus contenidos. Desde 2021, la plataforma renueva cada miércoles el ranking de las diez películas y las diez series más vistas a nivel nacional y a nivel global. Sin embargo, la compañía ha querido ir más allá y el pasado martes 12 de diciembre publicaba un informe con todos los contenidos que suman más de 50.000 horas vistas. En dicho informe, Netflix enumera más de 18.000 títulos, un 99% de su catálogo, con la cantidad de horas reproducidas y la fecha de estreno de cada uno. Además, confirma en el caso de cada contenido si está disponible de forma global o no.

La primera lista publicada por Netflix, que puedes consultar aquí , desde enero hasta junio. Más adelante, se publicará el segundo informe del año, garantizando una frecuencia bianual. La serie más vista en ese período es ' El agente nocturno ', con 812.100.000 horas vistas globalmente. En cuanto al contenido en español,con 429.600.000 horas y sin haberse estrenado en todo el mundo, ocupando el séptimo puesto., con 140.100.000 horas. A continuación, la lista de las diez series más vistas en Netflix en los primeros seis meses de 2023:





Las series más vistas en Netflix en 2023 (Enero-junio) Serie Estreno Horas vistas 'El agente nocturno' 23/03/2023 812.100.000 'Ginny y Georgia' (T2) 05/01/2023 665.100.000 'La Gloria' 30/12/2022 622.800.000 'Miércoles' 23/11/2022 507.700.000 'La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton' 04/05/2023 503.000.000 'You' (T4) 09/02/2023 440.600.000 'La Reina del Sur' (T3) 30/12/2022 429.600.000 'Outer Banks' (T3) 23/02/2023 402.500.000 'Ginny y Georgia' 24/02/2021 302.100.000 'Fubar' 25/05/2023 266.200.000

Netflix destaca que más del 60% de sus producciones han aparecido en los top 10 semanales de la plataforma. Además, pone en valor las nuevas temporadas de series como 'Ginny y Georgia', que ocupa el segundo lugar, o 'Alice in Borderland'. Además, se destaca que 'Machos Alfa' se ha colado como uno de los contenidos más populares del año. El 30% de los títulos del informe son de habla no inglesa y el 45% de todos los contenidos son licenciados, es decir, no son originales de Netflix. Sin embargo, la plataforma de streaming ha querido aclarar que el éxito de una serie o película no se corresponde necesariamente con el puesto en la lista, ya que no todas duran lo mismo.

Luis Zahera, José Coronado y Nona Sobo en 'Entrevías'

Era una exigencia en la huelga de guionistas

En la huelga que protagonizaron los guionistas y que detuvo a la industria cinematográfica, junto al parón de los actores, se exigía, entre otras cosas, una mayor transparencia a la hora de compartir el rendimiento de los contenidos. El acuerdo al que llegaron los sindicatos y la AMPTP obligó a las plataformas a compartir datos como las horas reproducidas, pero de manera confidencial y tan solo en lo relativo a grandes producciones. Además, los guionistas se aseguraron un aumento de los incentivos por los beneficios generados por su trabajo.