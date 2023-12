Netflix renueva el reality de 'El juego del calamar' por una segunda temporada

'El juego del calamar' es la serie más vista de la historia de Netflix seguida de 'Miércoles'. Por ello, la plataforma de servicio en streaming decidió llevar el universo de la ficción a la vida real creando un reality llamado 'El juego del calamar: El desafío', en el cual han participado 456 personas que han intentado hacerse con un premio que asciende a los 4,56 millones de dólares.

Para Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción de Netflix, 'El juego del calamar: El desafío' es "el programa no guionizado más ambicioso" que ha lanzado la plataforma. Aunque todavía no ha trascendido mucha información sobre la segunda temporada del formato, esta podría basarse en la segunda entrega de la ficción, la cual se prevé que llegue a la compañía fundada por Reed Hastings y Marc Randolph en el año 2024.

Attention players, are you ready for the next game? Squid Game: The Challenge is returning for a Season 2! Join the reality competition on https://t.co/rHt0nq0WtI. pic.twitter.com/QOtRDpdtD8