Pinochet es un vampiro bicentenario en el tráiler de 'El Conde', la nueva película de Netflix

Y si Augusto Pinochet hubiera fingido su propia muerte tras el fin de su régimen en Chile y todavía estuviera vivo... porque en realidad era un vampiro. El reputado cineasta Pablo Larraín se plantea esta delirante cuestión en 'El Conde', su nueva película para Netflix, en la que el sanguinario dictador realmente es un chupasangres de más de 250 años que se enfrenta al ocaso de su vida, pero antes de morir quiere quitarse la reputación de ladrón.

En el tráiler de la cinta, que llegará a Netflix el 15 de septiembre, se pueden observar las peripecias de un Pinochet que, rodeado de su familia, decide contratar a una joven contable para que audite sus ganancias. Sin embargo, sus viejos hábitos vuelven a la carga y, tras haber succionado la energía de todo un país, no puede evitar evidenciar su maldad una vez más.

Antes de aterrizar en la plataforma de streaming, 'El Conde' pasará por el Festival de Venecia para intentar hacerse con el prestigioso León de oro, aunque para conseguirlo tendrá que derribar a otras potentes candidatas como "Maestro", de Bradley Cooper; "Priscilla", de Sofia Coppola; "Pobres criaturas", de Yorgos Lanthimos; "The Killer", de David Fincher"; o "Evil Does Not Exist", de Ryûsuke Hamaguchi.