Por Alejandro Burrueco Marín |

Netflix se ha pronunciado por primera vez sobre por qué no se renovó '¡Sálvese quien pueda!', después de que los colaboradores lo diesen a entender durante la rueda de prensa del docureality. Ha sido en una entrevista que ha concedido Álvaro Díaz, responsable de no-ficción de la plataforma, para Informalia, en la que el directivo ha resuelto algunas dudas sobre la ruptura entre Netflix y Fabricantes Studio.

Rueda de prensa de '¡Sálvese quien pueda!'

Díaz ha respondido a la posibilidad de hacer un directo como ' Operación Triunfo ' en Prime Video: "". A continuación, ha salido el tema de la rumoreada vuelta de ' Sálvame ' en directo con Netflix: "En aquel momento, cuando estaban saliendo de un programa en directo,".

"Luego ellos han retomado el directo. Pero nosotros nunca nos cerramos a ninguna ventana", continuaba Díaz. No obstante, al parecer Netflix no tenía pensada la renovación desde el principio: "No es que no lo renováramos, es que lo que queríamos contar era una cosa muy concreta. Estamos explorando con ellos nuevas oportunidades, pero aquello ya está. ¿Podíamos haberlo llevado a otro país? ¿Alargar un poco la historia? Era un regalo más a los fans y, sinceramente, estamos muy satisfechos con el resultado".

Ni que fuéramos Netflix

En un principio todo apuntaba a que si cabía una posibilidad de que el directo de 'Sálvame' volviera sería gracias a Netflix, pero 'Ni que fuéramos Shhh' acabó estrenándose de manera independiente en Canal Quickie y más adelante se ha abierto paso a la televisión lineal con Ten. "Hablamos de varios proyectos, pero nuestras apuestas por el directo tienen que estar muy justificadas y porque creamos que es la mejor manera. Y en aquel momento creímos que la mejor fue la que hicimos", ha expresado Díaz.