En medio de las idas y venidas que ha tenido el equipo de 'Ni que fuéramos Shhh' desde su arranque en Ten con sus múltiples colaboradores, el programa de Canal Quickie sorprendía la tarde del miércoles 10 de julio con la intervención de "un analista deportivo" con motivo de la victoria de España ante Francia en la primera semifinal de la Eurocopa 2024. Así daba paso María Patiño a un viejo conocido de 'Sálvame', Pipi Estrada, quien no se cortó cuando le pidieron un análisis de la situación de la familia Campos tras el embarazo de Alejandra Rubio.

Pipi Estrada opina sobre la situación de las Campos en 'Ni que fuéramos shhh'

, celebró el asturiano al saludar a los presentes en 'Ni que fuéramos shhh'. Tras el análisis futbolístico, el programa no renunció a, no sin que antes Patiño señalara que "en Canal Quickie somos libres, pero hay límites también". "Eso me gusta.", acertó el periodista, para alegría de la presentadora.

"Estoy muy sorprendido, porque lo que más he escuchado cuando he estado bajo el techo de las Campos era: 'Hijo, lo más importante es la dignidad, es nuestro patrimonio. Tenemos que cuidarlo'", arrancó entonces Estrada, quien se preguntaba ahora "dónde ha quedado la dignidad". "Igual piensan que ahora piensan que dignidad es la capital de Trinidad y Tobago y yo no me había dado cuenta", lanzó el asturiano, antes de asegurar que "vender puede hacerlo todo el mundo", en referencia a las últimas exclusivas y entrevistas de la familia sobre su situación personal.

"No creo que termine bien"

Estrada señaló que, "cuando uno puede ser coherente con su vida, con sus hechos y con sus actuaciones, es responsable de lo que hace". No obstante, para el periodista, "cuando tú vendes algo que no corresponde con lo que haces, entonces estamos ante un hecho: creo que son unas impostoras". "Terelu tiene una teoría muy clara: haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago", opinó el asturiano.

Asimismo, el periodista aseguró que, cuando María Teresa Campos, "la reina madre estaba viva, todo era diferente hasta que enfermó". Una situación que se torció del todo con su posterior muerte: "A partir de ese momento se produce el caos emocional: aparece Carmen Borrego con sus películas, Terelu con sus películas, Alejandrita con sus películas, y ahora las Campos se han convertido en las Campos TV. Esto es un verdadero caos y yo no creo que termine bien".