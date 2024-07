Por Joan Centelles Martínez |

Cuando se anunció el estreno de 'Ni que fuéramos Shhh' a la parrilla televisiva, muchos fueron los rostros del antiguo 'Sálvame' que no se incorporaron al formato. Uno de ellos fue Nuria Marín, que durante muchas tardes y noches ejerció de presentadora en el programa de Telecinco. Hace apenas unos días saltaba la noticia de que el espacio de Ten la ficharía como habitual para su programa, tras unas declaraciones de la televisiva. Sin embargo, ahora Marín ha desmentido que se vaya a incorporar al programa de Canal Quickie.

Nuria Marín en 'Sálvame'

A través de X, una usuaria le preguntaba a Marín el 3 de julio cuándo iba a ir a 'Ni que fuéramos Shhh', a lo que esta respondió: "". Las redes no tardaron en reaccionar, y se dio por hecho que eso significaba que se incorporaría al plantel del nuevo 'Sálvame'. "", se alegraba un usuario en la misma red social. "", le dedicaba otro.

Sin embargo, tras el revuelo montado, Marín ha decidido pronunciarse sobre ese supuesto fichaje. "En ningún momento dije que me incorporaba al programa", se empezaba expresando en un tuit. "En una conversación por Twitter me preguntaron cuándo iría a Quickie y solo respondí que pasado las vacaciones sin falta, refiriéndome a una visita ocasional". De esta forma, la televisiva cortaba la ilusión de aquellos que se emocionaron con la vuelta de la presentadora al programa, asegurando que todo fue un malentendido y que "alguien hizo grande la bola por aquí". "Qué pena, ojalá te unieras a ellos... Sería la caña", lamentaba un usuario ante sus palabras. "Jo, pues molaría mucho que empezaras a trabajar allí, a mí me encantas", le decía otro.

Su trayectoria

A Marín la conocimos en 2013, cuando se puso al frente de 'Cazamariposas', el espacio que presentaba en Divinity junto a Nando Escribano. A este le siguió un gran número de programas en los que intervino, como 'Hable con ellas' o 'La casa fuerte', además de ser una habitual de 'Sálvame'. Tras la cancelación de este último en 2023, a Marín la seguimos viendo al frente de 'Socialité', hasta que cambió de productora y fue sustituida por María Verdoy a principios de 2024. Ahora, a la catalana la hemos podido ver en TV3 colaborando en 'Està Passant' y presentando 'Love cost'.