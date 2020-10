Netflix prepara una serie de acción real de "Assassin's Creed"

Después de probar suerte en la gran pantalla con Michael Fassbender al frente, "Assassin's Creed" tendrá una nueva oportunidad de conquistar otro medio gracias a Netflix, que está desarrollando una serie de acción real inspirada en la extensa y multimillonaria franquicia de videojuegos Ubisoft. De esta manera, la plataforma suma otro proyecto basado en videojuegos tras los estrenos de 'Castlevania', 'The Witcher' o 'Dragon's Dogma'.

Netflix will be developing an Assassin's Creed live-action series. @Ubisofts's Jason Altman and Danielle Kreinik will serve as Executive Producers