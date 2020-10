Netflix presenta los estrenos de 2020/2021: 'Sky Rojo', 'Los Bridgerton' y 'El Inocente', sus grandes apuestas

Netflix España ha presentado este jueves sus principales estrenos en series y películas nacionales e internacionales en un evento virtual al que ha acudido FormulaTV. Diego Ávalos, Vicepresidente de Contenido Original de España y Portugal, ha destacado que "es un buen momento para la ficción" de nuestro país, así como "las evidentes fortalezas que nuestro territorio ofrece como centro de producción", en especial desde la apertura del hub europeo ubicado en Tres Cantos (Madrid).

'Los Bridgerton', nueva serie de Shonda Rhimes

En total, Netflix España cerrará el año 2020 habiendo estrenado un total de 17 títulos originales. A los que faltan se sumarán los nuevos contenidos de 2021, también adelantados durante el acto. Ávalos ha querido destacar la "cooperación y trabajo conjunto" como "claves" para salir adelante en los difíciles momentos que atraviesa todo el mundo debido a la pandemia global. "Esperamos seguir exportando producción española como referente mundial", ha manifestado.

Estrenos de series internacionales

El repaso de series internacionales no podía empezar por otro título que no fuera 'The Crown', cuya cuarta temporada se estrena el 15 de noviembre. Ambientada a finales de los 70, su plato fuerte es la incorporación de Emma Corrin en el papel de Lady Di y, Gillian Anderson, en el de Margaret Thatcher.

Otra serie ambientada en el pasado es 'Los Bridgerton', aunque desde Netflix aseguran que "no es una serie de época más". Se trata de la nueva ficción de Shonda Rhimes en la que Julie Andrews ejerce de narradora en un reparto plagado de caras nuevas, entre las que destaca Nicola Coughlan ('Derry Girls'). Se remonta a la sociedad burguesa londinense en la que Julia Quinn, la mayor de ocho hermanos, se introduce en el mercado matrimonial. Con una factura técnica espectacular, está repleta de guiños, licencias creativas, sexo e ironía y podrá verse a partir del 25 de diciembre.

En el primer trimestre de 2021 se estrena 'La saga Winx', adaptación en acción real de la serie de animación italiana. Desarrollada por Brian Young ('Crónicas vampíricas') y con un elenco de caras nuevas, narra la vida de cinco amigas en Alfea, un internado mágico en el que tendrán que aprender a dominar sus poderes. En enero de 2021 llega 'Lupin', si bien este podría no ser su título definitivo. Es una serie francesa de George Kay y François Uzan, protagonizada por Omar Sy ("Intocable"), que actualiza el clásico literario sobre un ladrón de guante blanco. Por último, 'Jupiter's Legacy' adaptará los comics de Mark Millar y Frank Quitely sobre los hijos rebeldes de unos superhéroes que no siguen el ejemplo paternal y buscan la vida fácil a través de la fama. ¿Estarán a la altura cuando uno de ellos de un golpe de estado? Josh Duhamel encabeza el reparto.

Estrenos de series españolas

Asier Etxeandía, Enric Auquer y Miguel Ángel Silvestre en 'Sky Rojo'

En cuanto a la ficción española, el 13 de noviembre llega 'Los favoritos de Midas', miniserie política protagonizada por Luis Tosar, Willy Toledo y Marta Belmonte. En diciembre se estrena otra miniserie, 'El desorden que dejas', creada por Carlos Montero ('Élite') y con Inma Cuesta, Bárbara Lennie, Tamar Novas y Arón Piper en el reparto. Este thriller rural, adaptación de la novela del mismo título, gira en torno a una enigmática profesora.

Asier Etxeandía ha adelantado los primeros detalles de 'Sky Rojo', serie que protagoniza junto a Miguel Ángel Silvestre, Verónica Sánchez, Lali Espósito, Yany Prado y Enric Auquer. Se trata de la nueva ficción de Álex Pina y Esther Martínez Lobato tras el éxito de 'La Casa de Papel'. Etxeandía, que da vida a Romeo, "un hijo de puta con grandísimo carisma", define a las protagonistas como "tres personalidades de mujer empoderada que se encuentran continuamente en circunstancias imposibles", unos "Ángeles de Charly mucho más punkies". "Es una serie que hipnotiza, no te da tiempo a pensar", añade. Estará formada por episodios de media hora.

Por último, 'El Inocente', miniserie de Oriol Paulo que se estrenará en 2021, ha anunciado a su reparto completo. A los confirmados Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez y José Coronado se suman Martina Gusmán, Juana Acosta, Gonzalo de Castro, Ana Wagener, Miki Esparbé, Xavi Sáez, Anna Alarcón y Susi Sánchez. Se trata de una adaptación de la novela de Harlan Coben.

Paralelamente, Netflix ha confirmado que próximamente regresarán 'El vecino' y 'Hache' con sus segundas temporadas'. Los respectivos equipos se encuentran inmersos en el rodaje de otras series como 'Alma', 'Jaguar', la cuarta temporada de 'Élite', la segunda de 'Valeria' y la quinta y última parte de 'La Casa de Papel'.

Estrenos de películas internacionales

Amanda Seyfried en 'Mank'

Pasando a los estrenos de películas, el más inminente es 'Más allá de la luna', que se podrá disfrutar a partir del viernes 23 de octubre. Se trata de la nueva producción de Glen Keane, oscarizado animador autor de historias como "La Sirenita", "Tarzán" y "La Bella y la Bestia". Narra, en forma de musical, las aventuras de una niña que quiere demostrar la existencia de la diosa de la Luna. En España, Aitana se encarga de poner voz al tema original de la película, "Volaré".

'Hillbilly, una elegía rural' llegará el 24 de noviembre dirigida por Ron Howard y con Amy Adams y Glenn Close en el reparto. Basada en las memorias de J.D. Vance, revisa el sueño americano a través de los ojos de una familia apalache. 'La vida por delante' supone el regreso al cine de Sophia Loren bajo la dirección de su hijo Carlo Ponti. Da vida a Madame Rosa, superviviente del Holocausto, en una historia en la que promete romper barreras en el concepto tradicional de la familia. La gran diva italiana comparte pantalla con la española Abril Zamora. Se estrena el 13 de noviembre y Laura Pausini canta el tema original.

El 4 de diciembre regresa David Fincher con 'Mank', un viaje al Hollywood de los años 30 que aborda los enfrentamientos de Herman J. Mankiewicz y Orson Welles para terminar el guion de "Ciudadano Kane". El reparto incluye a Gary Oldman, Amanda Seyfried, Charles Dance y Lily Collins, entre otros. 'The Prom', película de Ryan Murphy con Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden y Keegan-Michael Key en el reparto, se estrena el 11 de diciembre.

Viola Davis en 'La madre del Blues'

En 'La madre del blues', que se estrena el 18 de diciembre, Viola Davis da vida a Ma Rainey. La cinta, dirigida por George C. Wolfe, se traslada al Chicago de los años 20 para narrar la grabación del disco "Mother of the Blues", durante la cual la diva vivió tensiones con su trompetista y con una directiva blanca que trataba de domar lo indomable. George Clooney regresa a la dirección en 'Cielo de medianoche', largometraje de ciencia ficción que también protagoniza y cuyo estreno está previsto para el mes de diciembre. Da vida a Agustin, un superviviente del apocalipsis que trata de evitar que una tripulación espacial comandada por el personaje de Felicity Jones regrese a la Tierra tras su destrucción.

Las novedades cinematográficas de Netflix a nivel internacional se cierran con 'Superniños', la nueva cinta de Robert Rodriguez. Se centra en los hijos de un grupo de superhéroes que han sido secuestrados por alienígenas y deben retomar la labor de sus padres para salvar la Tierra. En el reparto se encuentran Pedro Pascal y Priyanka Chopra, entre otros.

Estrenos de películas españolas

Álvaro Cervantes y Susana Abaitua, protagonistas de 'Loco por ella'

Para terminar, los estrenos de películas españolas están encabezados por 'Fuimos canciones', adaptación de la bilogía "Canciones y recuerdos" de Elísabet Benavent. Llegará en el año 2021 bajo la dirección de Juana Macías y con los papeles protagónicos de María Valverde y Álex González.

En el reparto también figura Susana Abaitua, que hace doblete y protagoniza el otro gran estreno cinematográfico de la plataforma en 2021. Se trata de 'Loco por ella', cinta que llegará el 26 de febrero y en la que comparte protagonismo con Álvaro Cervantes, así como con actores como Luis Zahera o Alberto San Juan. Tras pasar una mágica noche con la enigmática Carla, Adri decide internarse voluntariamente en un centro psiquiátrico.