Todos los estrenos de Netflix en noviembre de 2020

Netflix da el pistoletazo de salida a la temporada navideña con su parrilla de estrenos de noviembre. Una vez olvidado Halloween, la plataforma de streaming ofrecerá multitud de títulos originales de corte familiar, desde películas a propuestas infantiles. Pero no solo de regalos de Papá Noel vive el suscriptor de Netflix, ya que también podremos ver otros lanzamientos que poco tienen que ver con renos, árboles iluminados y villancicos.

Emma Corrin en 'The Crown'

La más relevante de todas las producciones originales que aterrizarán en la plataforma a lo largo de noviembre es seguramente 'The Crown', que cierra el ciclo de Olivia Colman en el trono con una cuarta temporada que incorpora a las Margaret Thatcher y Lady Di encarnadas por Gillian Anderson y Emma Corrin. También destacan 'Los favoritos de Midas', un nuevo título español del servicio digital, y 'The Liberator', una innovadora ficción animada ambientada en la Segunda Guerra Mundial.

En el apartado cinematográfico, 'Bob Esponja: Un héroe al rescate' finalmente llega a nuestro país tras los retrasos provocados por el coronavirus, que han impedido que se estrene en las salas de cine como estaba previsto. Además, Vanessa Hudgens volverá a desdoblarse en dos papeles en 'Recambio de princesa' y Amy Adams y Glenn Close tratarán de sorprendernos con 'Hillbilly, una elegía rural', la nueva película de Ron Howard.

Estrenos de series y programas

- '¿Me oyes?' (Temporada 2 - 2/11)

- 'Felix Lobrecht: Hype' (Especial humor - 3/11)

- 'La casa de muñecas de Gabby' (Estreno - 3/11)

- 'Amor y anarquía' (Estreno - 4/11)

- 'Paranormal' (Estreno - 5/11)

- 'Outlander' (Temporada 4 - 5/11)

- 'Brooklyn Nine-Nine' (Temporada 6 - 5/11)

- 'Carmel: ¿quién mató a María Marta?' (Documental - 5/11)

- 'Country Ever After' (Estreno - 6/11)

- 'Operación Éxtasis' (Temporada 2 - 9/11)

- 'Dash y Lily' (Estreno - 10/11)

- 'Basurete' (Estreno - 10/11)

- 'The Liberator' (Estreno - 11/11)

- 'La divertidísima casa de la tía Donna' (Estreno - 11/11)

- 'Los favoritos de Midas' (Estreno - 13/11)

- 'The Crown' (Temporada 4 - 15/11)

- 'We Are The Champions' (Estreno - 17/11)

- 'El bebé jefazo: vuelta al curro' (Temporada 4 - 17/11)

- 'El Sr. Navidad decora tu casa' (Estreno - 18/11)

- 'Voices of Fire: Unidos por el gospel' (Documental - 20/11)

- 'Dragones al rescate: Las fiestas en Huttsgalor' (Especial - 24/11)

- 'El timador timado' (Temporada 2 - 25/11)

- 'Sugar Rush Navidad' (Temporada 2 - 27/11)

- 'Un lugar para soñar' (Temporada 2 - 27/11)

Estrenos de películas

- 'Operación Feliz Navidad' (5/11)

- 'Bob Esponja: Un héroe al rescate' (5/11)

- 'La citación' (6/11)

- 'La vida que queríamos' (11/11)

- 'La vida por delante' (13/11)

- 'La Navidad mágica de los Jangle' (13/11)

- 'Recambio de princesa' (19/11)

- 'Navidad Xtraterrestre' (20/11)

- 'Dolly Parton: Navidad en la plaza' (22/11)

- 'Shawn Mendes: In Wonder' (23/11)

- 'Hillbilly, una elegía rural' (24/11)

- 'El cuaderno de Tomy' (24/11)

- 'Crónicas de Navidad 2' (25/11)

- 'Mosul' (26/11)

- "Aquaman" (26/11)

- 'Sueños de danza: El cascanueces de chocolate' (27/11)

- 'Don't Listen' (27/11)

- 'The Call' (27/11)

- 'Buscando a Agnes' (30/11)