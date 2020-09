Netflix promete más estrenos en 2021 a pesar del coronavirus

Netflix ha sacado provecho de la adversidad, incrementando su número de usuarios durante la pandemia de coronavirus hasta quedarse a las puertas de los 200 millones de clientes. Este crecimiento incesante no se debe atribuir únicamente al confinamiento, sino a la ingente inversión económica en contenido original, que no ha hecho más que crecer en los últimos años. Por lo tanto, siguiendo con esa tendencia, 2021 debía suponer otro paso adelante, y parece que lo será a pesar de los estragos provocados por la crisis global.

'Sex Education', una de las series que han tenido que detener su producción

Durante la presentación de su libro, "No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention", el cofundador y co-CEO de Netflix, Reed Hastings, ha respondido a varios interrogantes acerca del futuro de su compañía, entre los que no podía faltar la previsión de cara al año que viene. "Tenemos el año planeado, contamos con una gran selección de contenido. Hay aún más originales que este año. No son tantos como esperábamos en primer lugar, pero supone un incremento de un año a otro," ha asegurado el ejecutivo a Variety.

Además, Hastings ha subrayado que de aquí a final de año habrá estrenos potentes, aunque, por el momento, tan solo se ha confirmado el lanzamiento de la cuarta temporada de 'The Crown' para ese trimestre final. De ahí en adelante, que se incremente la cantidad de originales para el año que viene depende del avance de la lucha contra la pandemia: "Estamos esperando a que haya una vacuna para que podemos volver a trabajar a toda marcha."

Nuevos contenidos

Hasta el momento, Netflix se ha centrado en expandir su biblioteca de series, películas y documentales originales, pero en el futuro sus intereses se podrían diversificar para dar cabida a contenidos demandados. "Dudo que [incorporemos] noticias, pero deportes, videojuegos, contenido creado por los usuarios... Si piensas en las otras grandes categorías, puede que algún día tenga sentido," ha reconocido Hastings, aunque ahora mismo la prioridad es la ficción: "Ted [Sarandos] tiene todos los miles de millones enfocados a hacer películas y series más grandes, y también animación... Al menos para el próximo par de años, cada dólar ya tiene destino."