Netflix renueva 'Lost in Space' por una tercera y última temporada

Netflix volverá al espacio por una última vez. El servicio de suscripción ha anunciado la renovación de 'Lost in Space' por una tercera y última temporada que contará con Zack Estrin, productor de ficciones como 'Once Upon a Time in Wonderland', 'Zero Hour' y 'The River', como nuevo showrunner.

Molly Parker y Maxell Jenkins en 'Lost in Space'

"Desde el principio, siempre hemos visto esta particular historia de los Robinson como una trilogía. Una aventura familiar épica de tres partes con un claro comienzo, un desarrollo y un final", dice Estrin en un comunicado. "También vale la pena señalar que, con lo que pasan estos personajes solo tratando de sobrevivir en cada episodio, si alguien merece recuperar el aliento antes de su próxima misión, esos son Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith ... y el Robot. Y, por supuesto, Debbie the Chicken. Así que, aunque este capítulo de 'Lost in Space' llega a una emocionante conclusión, estoy emocionado de continuar explorando nuevas historias con mis amigos en Netflix y por todas los posibilidades increíbles que quedan por delante."

El drama espacial protagonizado por Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio y Parker Posey estrenó su segunda temporada en Navidad del año pasado y se espera que regrese con su última tanda de episodios a lo largo de 2021.

Así es 'Lost in Space'

El drama, que es un 'reboot' de una serie clásica de ciencia ficción de la década de 1960, se desarrolla 30 años en el futuro, en una época en la que la colonización del espacio es una realidad. La familia Robinson, una seleccionada para hacer una nueva vida en un mundo mejor, se desvían de manera abrupta del camino su nuevo hogar y se ven obligados a forjar nuevas alianzas y trabajar juntos para sobrevivir en un peligroso entorno alienígena, a años luz de su destino orginal.

'Lost in Space' se une a la docena de ficciones originales de Netflix en concluir con tres temporadas. Últimamente son muy pocas las series del gigante tecnológico que consiguen superar las dos temporadas. La compañía ha empezado a evaluar sus datos internos de audiencia, los constes de producción o el valor que aporta a los suscriptores para valorar si tiene sentido invertir en una nueva temporada.