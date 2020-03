Netflix cancela 'AJ and the Queen' tras una temporada

'AJ and the Queen' han llegado al final de su viaje. Netflix ha anunciado que el drama co-creado y protagonizado por RuPaul no tendrá segunda temporada. La decisión llega aproximadamente dos meses después del estreno de la primera temporada de la ficción en la plataforma, que se produjo el pasado 10 de enero.

Izzy G. y RuPaul, protagonistas de 'AJ and the Queen'

El propio RuPaul se ha encargado de comunicar la mala noticia a sus fans a través de sus redes. "Fin del camino para 'AJ and the Queen'. Netflix ha decidido no extender nuestro viaje por Estados Unidos. Gracias por el amor y el apoyo. Estamos muy orgullosos del trabajo."

End of the road for "AJ and The Queen" @Netflix has decided to not extend our road trip across America. Thank you for all the love & support. We're so very proud of the work. @mizzizzyg @mlwooley @tiacarrere @joshsegarra @katerinavictoria @mwilkas #AJandTheQueen pic.twitter.com/0W50sTW4kU — RuPaul (@RuPaul) March 6, 2020

Netflix, de nuevo, no ha facilitado ninguna información sobre el número de suscriptores que se han acercado a 'AJ and the Queen'. Sin embargo, parece evidente que la serie no ha suscitado demasiado interés, ni siquiera entre los fans incondicionales de RuPaul, y, en general, las críticas publicadas tras su estreno fueron muy negativas.

Así era 'AJ and the Queen'

Creada por RuPaul y Michael Patrick King ('Sexo en Nueva York'), la serie se centraba en Ruby (RuPaul), una drag queen con mucha mala suerte que descubre que lleva en su autocaravana un pequeño polizón llamado AJ (Izzy G.). Juntos viajan de ciudad en ciudad y de club en club difundiendo un mensaje de amor y aceptación.

La ficción se une a la creciente lista de originales de Netflix que la plataforma cancela tras una sola temporada que incluye series como 'Spinning Out', 'Soundtrack', 'Daybreak', 'No Good Nick', 'Tuca & Bertie', 'Chambers' y 'All About the Washingtons'.