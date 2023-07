Por Beatriz Prieto |

El estreno de 'El juego del calamar' en Netflix está cerca de cumplir los dos años y, poco a poco, se van conociendo más detalles de su segunda temporada. Después de que en el evento TUDUM se dieran a conocer los primeros fichajes, ha sido ahora cuando Netflix ha añadido hasta a ocho nuevos actores como parte de su reparto.

Algunos de los actores que se suman a la segunda temporada de 'El juego del calamar'

Después de recibir críticas por anunciar solo actores masculinos para la nueva temporada, Netflix ha anunciado una nueva tanda de intérpretes, cuatro de los cuales son mujeres, aunque. La primera de ellas es Park Gyu-young, actriz de 30 años que ya tiene. Jo Yu-ri es otra de las que se incorporan a la serie, donde debuta como actriz después de darse a conocer como. Kang Ae-sim, por su parte, será uno de los fichajes más veteranos, por lo que cuenta con

Cerrando los fichajes femeninos, se encuentra Won Ji-an, de 23 años, cuya carrera hasta la fecha incluye pequeñas producciones como la película "Happy New Year" o el próximo estreno de 'In a heartbeat'. Abordando los actores, Lee David es más que conocido en el mundo de los k-dramas a pesar de tener 29 de años, desde que debutara en el año 2003 hasta 'Itawon Class' o 'Law School'. Otro rostro familiar para los fans de los k-dramas es Lee Jin-uk, quien ha formado parte de series como 'Glass Castle', 'Nine: Nine Time Travels' o 'The Time We Were Not in Love'.

Ready for more SQUID GAME news?

Park Gyu-young, Jo Yu-ri, Kang Ae-sim, Lee David, Lee Jin-uk, Choi Seung-hyun, Roh Jae-won, and Won Ji-an are joining us for Season 2! pic.twitter.com/FToNetxlOI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 29, 2023

Doce "novatos" y cuatro veteranos

En el lado opuesto, Choi Seung-hyun es famoso por formar parte del grupo k-pop BIGBANG y por su faceta de rapero, con el nombre artístico T.O.P., por lo que, al igual que Jo Yu-ri, vivirá su debut interpretativo de la mano de 'El juego del calamar'. Cerrando la lista, encontramos a Roh Jae-won quien, a sus 29 años, solo cuenta en su carrera interpretativa ante las cámaras con la película "Missing Yoon" y la serie 'Once Upon a Small Town'. Todos ellos serán los "novatos" de la serie que se suman a los actores, ya anunciados, Yim Si-Wan, Kang Ha-Neul, Park Sung-Hoon y Yang Dong-Guen.

Estos cuatro fichajes ya se dieron a conocer a mediados de junio, durante el TUDUM, donde Netflix dio a conocer su incorporación a la serie coreana con un vídeo en el que también se confirmaron los regresos de varios actores que ya vimos en la primera temporada, empezando por el actor protagonista, Lee Jung-jae, encargado de dar vida a Seong Gi-hun. Además de él, Lee Byung-hun (El Líder), Wi Ha-joon (Hwang Jun-ho) y Gong Yoo, quien interpretaba al misterioso desconocido que invitó al protagonista a los macabros juegos, también volverán a formar parte de la nueva temporada.